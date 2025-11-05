【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(二十二)-最新追縱與發展(五)》



-Jesffer風險投資講座第一九二講：

視頻位址：

https://youtu.be/lJloRtJ_nCY

《野菜皇后》：臺東、土地、野菜，串聯一切有趣人事物！

林陳美珊，她是排灣族。

蝶豆花野菜皂，蝶豆花富含微量礦物元素，花青素具有舒緩皮膚抗氧化的功效，並可強化免疫系統與舒緩情緒的效果！

如寶石般光亮的野菜手工皂！

野菜，是太陽熟成、月亮養成、甘露泉水滋潤的土產美物。野菜手工皂滋養淨化每一日美好！

從部落深遠的野菜文化中，淬煉而出的 ...野菜皂！

野菜皇后將天然野菜製成純天然的野菜皂，目的是為了保護口述傳統，更期許傳統記憶轉化的技藝能量，學習如何尊重土地，將野菜揉進皂，順著季節依著溫度，讓皂帶進每個人的生活中，這樣的情感串連，是因野菜而遍地開花。

草坪上的市集，充滿歡愉和大自然的色彩！

野菜皇后帶你遊部落，親山近海，樟園雙部落二日遊。

深呼吸、飲食、音悅。

東岸原始森林身呼吸

長濱在地隱藏版飲食，專屬的太平滿岸邊音悅饗宴！

第一天南溪古榕覓境、野菜採集、巴歌浪船塢、私人海灘音悅會、夜宿船塢。

第二天獨木舟靜海體驗、柴燒海鹽體驗、、長濱部落Ina樂寮聊、部落手作體驗、長濱文化飲食體驗。

《Landing登陸音樂》

主要重點工作：音樂製作、巡迴演出、人才培育三方面。

許聖榮，他是阿美族。

彩排排練混音中…

Live 沒有容易的事，音樂人才培育招生中…

《角琉璃》

角，是展望，代表著新生與重生，讓夢想發芽，延續更多可能！

角琉璃是介於琉璃珠工藝與排灣族文化的獨立品牌，在排灣族中琉璃珠本是象徵地位與珍貴的飾物，而紋路也富含著許多祝福之意。以排灣族獨特的紋路特性為創作起源，以珠子創作來述說故事，並以珠寶設計、創新元素等方向創作品牌商品。

工藝師呂鈞的創作，以排灣族傳統圖紋為主在高溫與高熱中誕生的琉璃珠，考驗的是工藝師的專注與穩定度，呂鈞的創作過程就像一場精湛、耐人尋味的演出，將景色與個人故事轉化成專屬配件，運用琉璃珠工藝傳達生活美學。

角琉璃由呂鈞及鄭楚玄兩夫妻共同創業，他們是排灣族。

他也從自然萬物中獲得靈感，可能是海水波浪的紋路、花草或昆蟲身上的圖騰。

天生施展玻璃魔法的手，以火槍焠煉出排灣琉璃之美！

《臺東阿塱壹》有部落廚房、文化體驗、秘境導覽、阿塱壹古道導覽、接駁露營、風味餐、青年壯遊、部落遊學、手工藝農特產市集。

這裡讓你自然醒，慢活祭！

《臺東阿朗壹壯遊手繪地圖旅程》：豐富多元的深度旅遊內容

安朔部落迎賓儀式/南田祖靈廟祈福儀式

阿朗壹古道(東海岸史前文化路廊)

食農教育(農耕文化、傳統美食饗宴)

安朔部落避暑秘境-喜樂泉瀑布

溪流環境教育(排灣族漁撈文化體驗)

夜間生態探索(尋找飛鼠、螢火蟲、觀星)

山林環境教育(排灣族狩獵文化)

體驗美感教育(星光草地音樂會、手工藝 DIY)

美得如天堂般的阿朗壹古道！

很有特色的原民茶席！

阿朗壹部落排灣美食套餐，很有特色！

這是蔬菜水果莎拉。

紅黎原住民燦爛的紅寶石！

《南田卡彎灣》結合在地的觀光資源(阿朗壹古道)及排灣族特色文化，以小米釀為核心，希望利用客製化商品的概念將充滿KAVAVAN意象的LOGO，連結到我們生活中的每一個角落。 有著獨特的風景以及地理環境，可以在卡彎彎進行部落體驗、露營，更可以享受獨特的日出早餐，連接到屏東旭海的阿朗壹古道也是深受觀光客喜愛。

部落廚房的側面牆壁彩繪，用色構圖明亮讓房子鮮活了起來！

夜晚的燦爛星空劇場！

將部落美食搬到戶外享用！

小米釀及小米粽等農特產。

俯瞰南田社區全貌！

在南田至旭海之間的阿朗壹古道上，山景悠美！

今天我就講到這裡，謝謝各位！

