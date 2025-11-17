【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(二十五)-最新追縱與發展(八)》



Jesffer風險投資講座第一九五講：

《泰好玩》在臺中和平松鶴部落。

老闆是黃志祥，他是泰雅族。

獵人體驗營、德芙蘭獵人尋蹤、部落闖關、水中碰碰車、泰雅獵刀 DIY。

泰好玩老闆和外景節目《世界第一等》唐振剛主持人合影。

獵人體驗營帶你玩松鶴部落，為遊客規劃泰雅故事牆導覽、部落闖關、野豬狩獵模擬射擊等活動。

結合泰雅文化與戶外冒險，在部落騎四輪越野車，很特別的一趟原民祕境探險之旅！

你也可以參加一場燭光盛宴，星光奢華饗宴！

泰好玩通常也會推薦你來這裡《里長太太》的小攤位，位於松鶴二巷與林場巷交會口，販售松鶴部落生產的黑木耳與香菇，還有黑木耳露跟五葉松汁。

《花現谷關》松鶴部落，你可以來嘗試喝喝黑木耳露及五葉松汁，非常的有特色！

這是里長太太自產自消，無農藥摘種，全程山泉水灌溉！天然健康的飲品哦！

此外，還有些農作物，白背黑木耳、乾香菇、素肉乾，由香菇頭製作。

《小花租賃資產管理有限公司》在臺中大雅。

人才招募代書、自媒體、軟裝、節稅、資產規劃，一間擁有專業實力的公司。

《源原織品設計》

排灣族吳季剛阮志軍回鄉十年，巧妙融合傳統及現代服飾元素，創造出充滿原住民族風格的新時尚！

排灣族男子的盛裝，十分的氣派！

另一組排灣族男子的盛裝部落，王子的風格強烈！

排灣族男女的盛裝，十足的貴族氣息！

美麗富含排灣族傳統意涵的圖騰！

《牡丹流谷》在屏東縣牡丹鄉。導覽解說建構恆春半島的深度旅遊！圈

《甲古棧文化創意》主要的業務是泰雅族文化文史記錄。

陳曉雯影像工作者長期接觸泰雅族文化文史紀錄，與研究學者配合進行泰雅族文史的影像紀錄，這幾年感慨時間很不夠用，因為耆老生病或是過世，語言與部落知識就隨著耆老消失。「部落老人家離開的速度真的無法預期，有時拍完沒過多久，就成為最後的一個影像紀錄。

《河那灣民宿》在桃園復興溪口部落。

老闆是簡瑞祥，老闆娘是林春美，他們是泰雅族。

河那灣這一灣，絕對是無敵私密百萬美景！

河那灣的空間佈屬和配置，有二人房、三人房、四人房數間、民宿專用雨棚、草皮、棧板、沙坑、景觀雨棚包，還有營本部。

歡迎你全家來旅遊及住宿！

這個空間很清幽十分舒暢！歡迎您來住宿體驗一下！

大廳接待空間，很明亮乾淨！

《小烏來山莊》位於桃園復興。在2003年登記成為當時桃園縣的第一家合法特色民宿。

附近也有小烏來步道，你可以去順便走走！

從民宿這裡看出去的部落風光！

