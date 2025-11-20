【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(二十八)-最新追縱與發展(十一)》
-Jesffer風險投資講座第一九八講：
視頻位址：
https://youtu.be/_7IlDNczsmE
《伊斯鹿喚》
在布農語中代表一個完整的七日，要經過七次太陽、七次月亮以及七次星空
希望透過產品及服務，讓文化及語言不再只是一種看得見、聽得見卻無法觸碰的想像
結合族語、傳說故事與文化，透過原創設計、雷射雕刻與手作將其傳遞予每一個人
伊斯鹿喚Mu’u 伍克勤與山豬。
語言是文化的生命，第五屆《亞洲手創大人物Pop Up Asia》得獎者，由伊斯鹿喚獲得！
這是原住民文創品牌伊斯鹿喚的團隊，有三位夥伴組成。
一位布農族Mu’u 伍克勤，一對西拉雅族兄妹，哥哥叫做Yuan，妹妹叫做Vicky。
還有三隻貓組成，Buan，布農語是月亮，Wagi，西拉雅語是太陽，Bintuhan，布農語為星星。
他們致力於推動原民文化語言及藝術，為部落、族人的生命故事畫上一道美麗的彩！虹
這是他們製作的16族圖像，卑南族、賽德克族、達悟族、布農族、邵族、阿美族、賽夏族、魯凱族、鄒族、太魯閣族、泰雅族、排灣族、薩奇萊雅族、噶瑪蘭族、拉阿魯拉族、卡那卡那富族。
這是他們設計的族群男孩系列圖像Saysiyat / Saisiyat 賽夏
主要居住在苗栗、新竹一帶，服飾圖紋常用白、紅及黑色三色，使用較多的幾何圖紋與神話傳說『雷女』的『雷女紋』。
兩年一小祭，十年一大祭的歲時祭儀「Pasta'ay」。
原住民女孩系列圖像對女性的描繪，透過色彩及傳統服飾的展現，凸顯出女孩在這塊土地上綻放的生命力！
這是紹族及布農族的女孩。
邵族民族議會決議並由原住民族委員會發文公告邵族之名稱族語書寫方式由「Thao」更正為「Thau」囉！
父親節！
大家快跟 Tama 們說聲辛苦，Tama謝謝你！
mihumisang uninang，抱抱Tama，親親Tama喔！
Manaskal lus‘an cina tu hanian！
祝所有Cina身體健康，平安美麗！
Cina布農郡群語是媽媽、母親的意思，母親節快樂！
《太陽》
在布農郡群語叫 Vali
在西拉雅語中叫 Wagi
太陽就像阿公、爺爺
臉上因時間歲月刻下來的痕跡
看其來嚴肅，但卻也很溫暖
有時候會不喜歡太陽形影不離
就像爺爺時不時會在後面碎念
但在每個生命中卻是不可或缺的存在
且在我們的成長過程中
也不斷的給予我們養分
也在困頓及灰暗的時候
會用一句話照亮我們前方的路
就像是在清晨時的第一道日出
時時刻刻告訴我們
「黑夜不會是永遠，因為我會在東方為你們照出第一道光，勇敢往前吧！」
他們製作了很多原住民文化相關的紙映畫，歡迎選購！
Palihabasan 紙映畫《傳‧說布農》
《山丘阜》紙映畫，現點現作，耐性等候，沒吃過山丘阜，別說你來過府前四路！
《PASIWALI國際原住民音樂節》，原住民族委員會主辦。
《PASIWALI透明山豬手機架吊飾》
現在的社會型態幾乎人手一機
手機也成為人們生活很重要的工具之一
有人會用來閱讀文章
有人會用來分享影片
有人會用來查閱資料
也有人會用來追劇、看PASIWALI影片
這時候，就需要一個容易攜帶的手機架啦！
本商品結合壓克力、雷射技術以及PASIWALI山豬大神的精神作為理念設計！
把舞臺帶回家！
PASIWALI山豬十字繡明信片
PASIWALI經典款紙映畫
《bunun》原住民族日
人要相親相愛！
綠谷西拉雅九層嶺西拉雅《年春播種節》
賜容花開滿山
花香滿山飄
莿桐花為山群
抹上最紅的顏色
大冠鷲
在高空中展翅
吟唱著春天的喜悅
春天到了
萬物甦醒、萬物更新
一年的工作即將開始
讓我們拿起種子
一起播種、一起工作
為這一年種下喜悅與祝福的種子
這是西拉雅Onini竹音樂團寫下的歌詞
《西拉雅年春播種節》
九層嶺在新化的淺丘山林，與新化林場，虎頭埤比鄰，傳承祖先世居與土地共生共融的精神。以春天主題為始，展開傳統生態信念，實諓自然和諧的生活
龍喜哩ㄟ，祥龍吐咮，龍來運轉！
臺南市札哈木部落大學招生中海報，主視覺設計風格為春季、家屋及城鄉風貌。
臺南市札哈木部落大學的設計圖騰。
部落大學的圖案表現一
表現二的設計與圖案
表現三的色彩渲染
職人講堂：傳統工藝，現代魅力
十字繡黃麻袋DIY暨創業經驗分享
吳克勤，伊斯鹿喚文化工作室負責人，《當代原青文創新再現講座》臺南藍晒圖商圈目前唯一進駐的原住民族品牌，《伊斯鹿喚》！
伊斯鹿喚吳克勤接受採訪中…
今天我就講到這裡，謝謝各位！
