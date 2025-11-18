【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(二十六)-最新追縱與發展(九)》



-Jesffer風險投資講座第一九六講：

視頻位址：

https://youtu.be/HcpV9PsByZs

《原鄉原味茶園》位於清境茶區，專營高山茶。

海報上的這位女士是姑姆‧鄔民，她是第三代茶農，曾得過第四屆百大青農！

照片裡頭左邊這位是他的父親，鄔民阿娃伊，右邊是他的先生，古亞凡，他們是賽德克族。

Delle Bakery丰山可麗露專賣店有三項主營業務：法式甜點可麗露每日出爐門市販售、

復刻經典可麗露代工、專業可麗露研製。

臺中最強精緻甜點伴手禮、法式甜點可麗露的商家！

口味繁多豐富，適合下午茶與送禮，甜而不膩的幸福滋味！

到臺東市建和部落的鹿寮，你可以找到這家從食材採集到餐桌上的《部落草地便當》！

想吃粿嗎？橙皮樹豆粿、卑南傳統粿、荖葉青醬筍粿。

想吃甜點嗎？洛神磅蛋糕、刺葱鬆餅、黃荊紅茶。

帶我走，荖式醬子！

這裡還有他們其他的創意食品：黃金釋迦炸冰、堡刺葱雞腿捲、荖葉奶酥捲。

部落草地上便當繼續搞創意，有雙主便當、草地肉多多、草地經典。

這裡比較特別的是鳥不踏雞腿、味噌醃豬肉。

部落草地實驗室繼續搞實驗…

好喝的，不太一樣的有黃荊紅烏龍、仙鹿濃奶茶、紅烏龍鍋煮奶茶。

好吃的，荖葉青醬麵包、荖葉拉絲麵包、荖葉奶酥捲、月桃夜粿、刺蔥雞腿排、味噌豬肉片。

好玩的，你可以一起來走讀及手作體驗！

部落草地便當的菜色看起來很吸睛！

油蔥雞、特製開胃菜、生態有機米、麻藥蛋、小農時疏花環甜點、主廚私房小菜，你可以來買一次吃吃看喏！

《線織屋》在臺東縣太麻里鄉金崙村，排灣族部落。

排灣族羊角鉤勾織技藝開班授課中…

排灣族傳統技藝羊角勾勾織，純手工勾織一針一線，手作的簡單幸福！

他們也有經營背包房《Line Weaving House B&B》，有上下鋪背包床位，你也可以選擇來這裡住宿！

《雜貨店兒子民宿》在臺東縣太麻里鄉金崙村。

老闆是戴永明，他是排灣族。

金崙在地主打部落深度旅遊的一間特色民宿。導覽員團隊都是深根的在地人，讓他們來帶您深度部落慢遊吧~！

部落敞篷導覽車，帶你乘車深度秘境半日遊！

這個行程帶著你上山下海，共探訪七個部落秘境！

《跑山獸BEAST RUNNERS》用雙腳真實的踏進臺灣山林，一步一腳印，踏遍那些你我從未踏上的山林小徑。

臺灣跑山獸由兩位創辦人建立，一位是賽德克族羅勃‧依婉（Eva），為跑山獸負責人，具有泰雅族及賽德克族血統，負責活動規劃與經營運作，另一位是其配偶，為2013年來自捷克的臺灣大學博士生Petr Novotny，主要負責古道山徑探勘，已累積超過1萬公里的山野GPS路徑資料庫。

跑山獸在台灣山岳界及國際山林越野界已經是一家知名的公司了

跑山獸跑遍臺灣山林百岳，享受與大自然生態環境共好，感受大自然蘊含的豐富生命，也喚醒人們對土地及文化的記憶，他們致力於讓世界看到臺灣之美，更加認識臺灣原住民族文化。

他們舉辦過的山林越野賽事不勝枚舉！

FORMOSA TRAIL跑山獸帶你跑福爾摩沙古道！

安全是第一的！

背包的正面，要準備好雜物、頭燈、外套或溼掉的物品、頭盔、一些食物或短繩。

背面也要準備手套、 輕便外套、零食或小東西、手機或運動攝影機、軟水壺、衛星通訊器。

再次叮嚀，登山安全最重要！請齊帶所有需要準備的物件！

成行前請再次確認清單裡的完整裝備，鞋子和瓶子不在這張照片裡頭，請你也記得攜帶！

《汎札嵐渡假休閒民宿》在南投縣魚池鄉魚池村瓊文巷。

這裡環境清幽，共有五間雙人套房，山眠、久居、蒔春、勺日與光隅。

今天我就講到這裡，謝謝各位！

