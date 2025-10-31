【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(二十)-最新追縱與發展(三)》



-Jesffer風險投資講座第一九零講：

視頻位址：

https://youtu.be/ukcl-WnskH4

原住民族委員會2023年下半年一個計畫密集的訪視，我總共拜訪了89家的原住民企業！

原民會投資可行性計畫訪視，後續有追蹤的企業之最新報導！

我製作這些後續報導視頻，主要的目的是協助你獲得兩種神力！

第一種神力，Indigenous Power！

也就是《原民力》，原住民族的力量，Power。

以及第二種神力，Entrepreneurship Competence！

也就是《創業力》！

《Cemelesai Studio新式有限公司》

田明新，他是排灣族。

他從事的是錄音、配樂、音效、音樂製作、聲音後製、部落環境音及古調收錄

有興趣的朋友可以找他來製作這些音頻！

正在錄製大自然的聲音：土石流..

會有什麼樣的聲音呢？

《九鳥陶燒》藝術家廖光亮，他是排灣族。

這座窯體是以排灣族傳統陶壺為原型，並融合了黑陶工藝、原住民坑燒以及燻燒功能。

形形色色的原民陶藝作品，展現台東獨特的文化魅力！

九鳥陶燒廖光亮老師的《陶壺傳說》。

製作課程兩人成行，2小時陶藝小旅行！

來《臺東窯藝文化園區》感受手作體驗X陶藝文化X柴燒的美好！

《愛農事業：布農部落休閒農場》在台東縣延平鄉。

《布農部落園區導覽》

園區內有許多特色的景點：DIY體驗區、編織藝術中心、射箭場、香菇栽種區、文化走廊、部落劇場、特產中心、布農咖啡館、火鍋餐廳、布農餐廳、日昇之橋、山泉泳池、鴿子的家、檜木精油工作坊、竹炭工作坊。

這個園區位於臺東縣延平鄉鹿鳴溪旁，住宿有小木屋、河堤套房、彰基套房樓，還有竹林愛屋，歡迎您全家一起來探索！

位於臺東縣池上鄉的《BIKE De Koffie米貝果》，米製作的貝果！

有原味、OREO、紫心地瓜、海鹽胡椒、紅烏龍、蜜香紅茶、客家擂茶、初鹿牛奶等口味。

郝朝洋是卑南族，兩夫妻經常在各地市集展售。

去臺東池上時，記得來這家米貝果尋訪！

這一台腳踏車是他們的生財工具。

這個空間文青味十足！

他們在池上鄉還有另外一處的營業空間，咖啡飲品及生活道具工作坊。

這是郝朝洋最喜歡的一幅作品，他們是趴在地上的！

今天我就講到這裡，謝謝各位！

