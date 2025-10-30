【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(十九)-最新追縱與發展(二)》
-Jesffer風險投資講座第一八九講：
視頻位址：
https://youtu.be/m3NFfADY_go
原住民族委員會2023年下半年一個計畫密集的訪視，我總共拜訪了89家的原住民企業！
原民會投資可行性計畫訪視，後續有追蹤的企業之最新報導！
我製作這些後續報導視頻，主要的目的是協助你獲得兩種神力！
第一種神力，Indigenous Power！
也就是《原民力》，原住民族的力量，Power。
以及第二種神力，Entrepreneurship Competence！
也就是《創業力》！
《頂品仔茶園》，品牌是《馬飛》。
楊騏鴻小楊，在臺灣的高山嚮導界非常知名！他是鄒族。
產品有兩個系列：阿里山高山茶及小楊找茶
為什麼叫馬飛？因為小楊想要製作好喝到馬會的茶！
《武茶事業》舊名「FKUO山芙蓉茶業」，招牌仍掛著，希望繼續服務於舊雨新知！
武茶事業老闆是武建剛，是鄒族。
兩種主要的茶，熟果烏龍茶及蜜香紅茶。
致力於推廣茶文化，希望能將部落好茶分享給更多人，並鼓勵當地鄒族年輕人創業圓夢。
《089 I POP Space》創立於2015年，創辦人過往從事娛樂圈及演藝圈的工作，曾擔任線上歌手、舞蹈編排及專屬舞者。
因期待小孩能在部落長大，學習自身的文化，故離開臺北搬回家鄉臺東。
089以街舞進入部落，與當地長輩孩童學習傳唱音樂，取得部落同意後，將音樂重新
編曲排舞，教導孩童。並將此風格取名為《I POP》：Indigenous POP。
他們舉辦了很多的比賽和表演會。
第三屆I POP唱跳比賽、寶島搖擺日、歌舞秀會後會。
舞蹈、手作、部落風音樂、市集、風味餐，群星會表演者：家屋小朋友、珊珊姐、黃婕。
《薩哩咖咖居食屋》在臺東市。
在阿美族語中「薩哩咖咖」是兄弟姊妹親朋好友的意思！
主打原住民族風味咖哩、日本經典風味咖哩及濃郁湯咖哩。
薩哩咖咖還有許多的職人手作：辣椒醬、小米椒、釜煎鹽、咖啡豆、梅子酵素、梅子醋、梅子露、有機苦茶油。
薩哩咖咖的香料，真精彩豐富！
黑樹豆、小茴香薑黃、葫蘆巴、洋胡椒、綠胡椒、孜然粉、荖葉、白樹豆、肯木斯、 馬告、鳥不踏，也就是刺葱。
薩哩咖咖擺市集歡迎選購！
他們還同時擁有一臺餐車，在臺東市巡迴販售《咖哩漾》。
原住民族風味咖哩研製所，經典牛肉咖哩、高山苟牛肉咖哩、巴吉路咖哩。
《上上漁烏龍院》《家庭食堂：家烏龍》，臺東故鄉山海戀，產地餐桌！
「Salama」在阿美族語是「玩」的意思，歡迎來玩！來享用台東山海的「上等農」與「上等漁」！
他們也製做了許多非常有特色的產品！
你吃過翼豆嗎？一飛沖天！
koko悠谷雞、臺東猴子山優穀米。
還有許多飛魚的製品，成功：飛過海的魚！
Salama的《豆豆翼善》，延續著臺東泰源悠谷周圍群山包圍的純淨悠美山河，意象結合阿美族意象的太陽，如母親般照亮著這片土地，捲曲蜿蜒的河海與豆莖！
如同原住民們的單純善良悠悠哼著歌謠，佐以加上好山好水好環境！
孕育了營養價值豐富的美味翼豆！
今天我就講到這裡謝謝各位！
