【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(十八)-最新追縱與發展(一)》
-Jesffer風險投資講座第一八八講：
視頻位址：
https://youtu.be/RALqYz3O13k
原住民族委員會2023年下半年一個計畫密集的訪視，我總共拜訪了89家的原住民企業！
原民會投資可行性計畫訪視，後續有追蹤的企業之最新報導！
我製作這些後續報導視頻，主要的目的是協助你獲得兩種神力！
第一種神力，Indigenous Power！
也就是《原民力》，原住民族的力量，Power。
以及第二種神力，Entrepreneurship Competence！
也就是《創業力》！
《秝芙學院》：臺灣跨產業最多之人才經紀公司！
創辦人林筱薇，她是阿美族。
設計人生尾講座：人才進化論
她開創《秝芙授業所》：影響力培育中心。
《城中國際事業有限公司》進行樂齡網乘以 T-Care，打造雲服務，將長照資源導入部落！
歡迎光臨《培菓寵物店》！
汪 喵！倉儲概念店，在三重。
你可以去選購和網購！
貓漾世界首選，有環保玉米砂。
《原選製菓》在桃園中壢中原商圈內。
創辦人林詩榕，她是阿美族，是屏東縣牡丹鄉旭海部落的人。
主營原住民創意烘焙蛋糕、麵包、甜點、餅乾。
你可以去參觀和選購！
《楓田農場：Fountain》種植無毒椴木香菇，在桃園復興佳志部落。
兩位原住民的創業朋友，田金豐，他是泰雅族夥伴是布農族。
《光原社會企業》現已改名為《彼心社會企業》
原負責人是林鎂茹，她是阿美族。
AORORA SOCIAL ENTREPRISE 在地就業改變生產者和環境企業的社會企業。
《好好生活》秋手做，來自東部，
顧濃他，是阿美族。
賣手工天然醃料、果醬、辣椒醬。
這張照片裡頭的果醬有藍莓葡葡桂花蘋果 草莓百香鳳梨桑椹果醬獼猴桃看起來真的很好吃！
《新茂輝實業股份有限公司》他們做的是缺氧高溫炭化系統。
不同於大家所熟知的送氧來提升爐內溫度，而是利用悶燒的缺氧環境來分解有機物質，讓爐體可以維持在800 度高溫，使被燃物裂解產生氫氣、一氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等各式可燃氣。除了可以把廢棄物變成可燃氣之外，副產品的炭黑也可以作為土壤改良劑、農業肥料與活性碳之原料，這套系統如同鍊金爐，可以把垃圾變成有價值的產品。
《超越影像有限公司》從事專業的媒體影音工作。
張政潔，他是泰雅族。
2020成立，主營影音製作、直播規劃、專業空拍、文案腳本創作、媒體行銷、社群行銷。
《星野拖車》在彰化花壇。
田慧擎，她是一位女老闆。
業務內容是拖車三D繪圖、優化設計、逆向工程、承製、生產、製造。
《鑫驃公司》在臺中太平。
賴君翔，他是泰雅族。
公司經營國內大小車長短途運輸、貨櫃托運、貨櫃裝卸。
《Pali八栗媒體製作有限公司》
當年我們訪談的是李瓊音。
以泰雅族語 pali 命名為翅膀之意！
主營文化媒體行銷活動、藝文推廣、研習設計、同異業媒合。
《原青小聚》今晚來聊與媒體的溝通，讓原民文化成為生活的日常！
《八栗媒體製作有限公司》拉娃谷倖，她是負責人，她是泰雅族來自新竹縣五峰鄉樂賀安部落。
《呈育整合行銷公司》老闆是王嘉勳，他是賽德克族。
串連青農返鄉，推動友善農業，開創在地產業六級化！
《原樂好市：臺灣食品產業鏈媒合博覽會》推廣優質農特產。
王嘉勳也參與友善樂齡生活網專題交流分享會，進行分享。
《原民香淳雞精》在高雄市三民區，主要做的就是雞精。
他你也可以吃到們美味可口的Sous Vide 雞胸肉卷！
《瑪希爾》他們做的是愛玉面膜，在高雄市原駁館駁二藝術特區C8-18號倉庫。
愛與光！
今天我就講到這裡，謝謝各位！
