【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(四十一)-最新追縱與發展(二十四)-卡米莎度樹屋專輯(三)》

-Jesffer風險投資講座第二一一講：

視頻位址：

https://youtu.be/7JiQ2N9rsDE

2024年1月20日早上自臺北南下臺東延平《卡米莎度樹屋》，這是繼原民會訪視之後的私訪行程，我總共住了三個晚上。

隔天，也就是21日，伊藍帶我來紅葉原始野溪溫泉泡溫泉。

這裡總共有十多個溫泉池，各池的水溫不盡相同！

我選擇了最靠近溪水的這個池子泡，泡溫泉泡一陣子之後，就跳進到冰冷的溪水裡頭，再跳回到熱的溫泉這邊泡，非常的刺激！

池子淺，所以可以平躺著泡野溪溫泉，頭墊在石頭上，仰望蔚藍天空和遠方的青山，側看潺潺流動的溪水，白雲時而輕飄掠過頭頂上的天空，百分之百生命放空，這種泡溫泉野澡，享受大自然美景的經驗美呆了，人生幾回有，快樂地向您推薦！

熱溫泉泡幾分鐘後，翻轉身體至溪水裡，全身浸泡於冷溪水數幾分鐘後，再交替回到溫泉熱池繼續泡，又再翻身浸於冷水裡，反覆四、五次、這一天在此待了四、五十分鐘，通體舒暢回味無窮，所以隔天黃昏時，忍不住再來重溫舊夢再泡一次野溪溫泉！

伊藍炒的香噴噴的山豬肉！

加菜加麵之後，就成了一碗熱騰騰的炒豬肉湯麵，非常的好吃有特色！

第四天的早上，包子放進烤箱烤之後，就成了非常好吃的烤包子！

再配一杯熱騰騰的紅茶，這就是我那天早上的早餐。

早餐之後就準備返北，經過延平鄉桃源村，看見有原住民的屋前在燒柴火，天氣很冷就下來取火，很溫暖！

冬天烤火，還是很棒的人生體驗！

這是一處戶外茅草蓋的浴室及廁所。

很原民特色的建構，今年遭颱風摧毀。

這個馬桶我很喜歡，很通風，只是以後它不存在了！

相框內是一處半戶外茅草餐廳廚房及吧臺，充滿許多曾來樹屋住宿及遊玩旅客的快樂及美好回憶！

半戶外吧臺及簡易廚房，這是它的內部空間。

同樣地，今年也被颱風所摧毀！

伊藍的樹屋新計畫和新探索！

樹上景觀亭平台及空中吊索橋設計稿。

以這棵樹為基礎，做鋼架結構。

建構出樹上的平臺。

在平臺上架構出半圓形的空間。

這個方向看過去，已經完成大致的雛型，充滿想像力的未來空間，為樹屋增添一處美麗五星級的視野！

伊藍將會在卡米莎度樹屋舉辦更多有趣的旅程！

童軍活動行前集結及說明！

帶童軍來走七里香步道，體驗這個場域！

沿途解說這些百年七里香的生態故事！

今天我就講到這裡，謝謝各位！