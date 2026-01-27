【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(四十)-最新追縱與發展(二十三)-卡米莎度樹屋專輯(二)》

-Jesffer風險投資講座第二一零講：

視頻位址：

https://youtu.be/7nm12YLpfmc

除了卡米莎度樹屋的入宿經驗之外，你也可以來幾次場外私房秘密小旅！行

紅葉紅橋原始野溪溫泉

紅葉白橋原始野溪溫泉

鹿野溪野溪溯溪

百年七里香原始林步道

無敵大溪流全景(七里香步道景觀台)

這是從七里香步道景觀台望出去的景象！

紅葉原始野溪：鹿野溪，也稱鹿寮溪，又稱北絲鬮(ㄐㄧㄡ)溪，可以泡野溪溫泉，也可以從事溯溪活動。

廣告 廣告

這裡有兩處野溪溫泉，第一處是紅葉紅橋野溪溫泉。

溪底間歇泉，屬弱鹼性碳酸氫納泉，此泉含有鐵質，石頭因而呈現橘紅色。

有大小不同泉池，水溫不同，可找自己最適的池泡。

第二個野溪溫泉，《紅葉白橋溫泉》。

紅葉白橋野溪溫泉，秘境野溪溫泉牛奶泉，泉水呈現半透明乳白色，泉質屬於白磺溫泉

帶有硫磺氣味，俗稱「牛奶溫泉」。

伊藍帶你去溯野溪！

哈！哈！哈！哈！哈！那邊石頭很大喔！

《秘境之旅》

全台罕見的百年七里香原始林步道，屬國有地，步道長約900公尺，讓遊客沿途觀賞，漫步在七里幽香間，體驗原鄉部落的山林野趣。

延平鄉公所之後編預算進行清查這片七里香原始林，並著手保護，總計共有500多棵，其中樹齡達百年以上的有300多棵，為每顆樹編上號碼，同時建造了七里香步道。

《秘境之秘辛》

當年伊藍‧明基努安當桃源村長時，在上里部落發現一大片罕見的七里香原始林，都是土生土長的七里香，形態各異，蒼勁有力，最大的有兩層樓高！

圖／延平鄉公所提供

延平鄉全台獨走，大自然美景，無敵大溪流全景！

卡米莎度樹屋園區在這個位置，你可以開車前往七里香步道，然後走到這個七里香步道的觀景臺，看這個無敵大溪流全景！

這是 Google Earth網頁版三D立體圖像，從七里香步道觀景臺展望出去的視野！

這是 Google Earth電腦版三D立體圖，可以更自由的旋轉！

從七里香步道觀景臺展望出去的大視野！

七里香步道觀景臺實景大溪流照片。

為了完成這次的視頻製作，伊藍在2025年今年12月2日再次到了山上，砍掉一些樹枝，把這個視野展現出來！

這一個視野，這一個角度看得更清楚、更壯觀！

現在是禮拜二，我剛到這邊，水ㄏㄡ 還是有點強，有變小了。

樹屋往七里香步道的產業道路上有很長的原民部落彩繪牆面。

這一段的彩繪牆面是卡米莎度樹屋。

延平鄉全台獨走秘境之旅，全台罕見的百年七里香原始林步道！

開始走步道了，靠邊坡端有護繩。

步道兩旁滿佈著七里香！

七里香的樹幹非常粗！

全臺僅此一處，或許也是舉世罕見！

屬於輕鬆踏青的步道。

七里香的樹幹蒼勁有力！充滿生命的律動！

七里香的樹幹形態各異，大自然雕塑的場域！

七里香蒼蒼挺立，蓊鬱成林！

七里香更粗壯的樹幹或許上兩百歲！

七里香像青春少女們婀娜多姿曼妙起舞，各顯姿態，各展豐華！

七里香各顯神態、各異其趣！

七里香步道是一條綠色幽徑，《山徑清幽隨人香》！

七里香密徑深處，山林隱逸，綠意盎然！

七里香步道近九百公尺，幽靜雅致，風景清麗！

願君翩然踩踏，一生不悔！

2025年12月2日，伊藍特地到七里香步道，為我們拍下這個百年七里香！

樹幹蒼勁的特寫，你應該可以感受到這些百年七里香強勁的生命力！感謝伊藍！

你還可以繼續探索更多更深更遠的延平秘境，這是綿長38公里的美景台東縣鹿野溪(上游叫北絲鬮溪)！

上里溫泉：或許可以看到2-3處溫泉

罵罵哈佛瀑布：東部最長水簾洞

桃林溫泉：史詩級溫泉，溫泉彩壁與最美溫泉蛋糕塔

上桃林溫泉：溫泉鐘乳石

漂流、泛舟...

大溪流、峽谷、瀑布、水簾洞...

這是《上里溫泉》

《罵罵哈佛瀑布》，這瀑布有好幾層，充滿各種色彩的美麗瀑布！

《桃林溫泉》

顏色豐富的溫泉彩壁。

桃林溫泉上面，還有一個《上桃林溫泉》。

美麗清澈的峽谷溪流地形！

這樣美麗的溪水可以讓你來泛舟和漂流！

河床寬廣，是一處戲水的秘境！

這是瀑布下的水簾洞。

沿著這一條溪處處有小溪流、瀑布。

今天我就講到這裡，謝謝各位！