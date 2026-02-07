【影音】劉慧冠35年原鄉社會工作之路＃林春英督導＃資深媒體陳俊廷
資深媒體陳俊廷高雄民生電台專訪劉慧冠35年原鄉社會工作之路與其學生社工督導林春英。觀察者影音新聞、銳傳媒與相關新聞入口網同步線上播出。
劉慧冠投入偏鄉服務三十五年的豐富閱歷。他在台東原鄉工作的核心理念，強調必須放下主流社會的價值觀，並蹲下身子以理解多元的族群文化與家庭脈絡。劉慧冠曾兩度獲得司法員頒發的家事調節優異獎項，包含中央原民會與地方政府等各種獎項，他與處理過超過兩千件家庭衝突案件，致力於從源頭預防兒虐與不幸事件的發生。
訪談中亦論及台灣面臨的長照壓力、人口老化及少子化等嚴峻挑戰，體現出專業工作者對社會議題的深刻關懷。
此外，透過與受刑人及偏鄉孩童的長期陪伴經驗，他印證了唯有秉持良知初衷與情感連結，才能真正達成助人的專業目標。
最後，主持人與劉慧冠老師及其學生林督導達成共識，計畫未來透過短影音形式推廣社工專業故事，提升大眾對此領域的認識與支持。
※媒體專訪綱：
劉慧冠35年的原鄉社會工作之路
Q1身為一名漢人，您為什麼會在原住民社會工作領域走了 35 年？
其實我一直很清楚，我是一名漢人，並不是部落文化的「內部成員」。也正因為這樣，我從一開始就提醒自己，不能用主流社會的標準，去定義部落的生活方式。
35 年來，我比較像是在學習如何靠近，而不是進去改變。我學習聽、看家庭如何分工、理解他們怎麼面對照顧與困難。當我願意承認自己是外來者，反而比較容易被信任。
Q2這樣的身分位置，對您的工作方式有什麼影響？
它讓我學會放慢，也學會少說「應該」。
身為漢人，如果不時刻提醒自己，很容易不自覺站到制度與主流文化的位置，覺得什麼是對的、什麼是有效的。但在部落裡，很多事情沒有標準答案，只有適不適合。
所以我常問自己：這個判斷，是來自專業需要，還是來自我習慣的文化視角？
Q3您如何避免因文化差異而對案主產生評價或誤解？
我告訴自己，不急著解釋、不急著下結論。
當我覺得一個家庭「怎麼會這樣」的時候，通常代表我還沒有真正理解他們的生活脈絡。只要願意多看一點、多聽一點，很多原本看不懂的行為，其實都有它的理由。
Q4這樣的工作態度，是否也影響您對專業角色的看法？
是的。
我不把自己看成帶答案進部落的人，而是陪著家庭一起找可能性的人。
對我來說，尊重文化不是退讓，而是一種更成熟的專業。
Q5回顧這 35 年，您如何看待自己在部落中的位置？
我始終提醒自己：我不是代表部落說話的人，而是在部落裡，學習怎麼好好工作的漢人社工。
如果能在制度與文化之間，少製造一點傷害，多保留一點理解，我就覺得這 35 年沒有白走
Q6是什麼契機，讓您走上原住民社會工作的道路，並且一走就是 35 年？
一開始其實沒有想過會走這麼久。最早進入原住民社會工作現場，是被「人」留下來的——部落裡的長輩、家庭、孩子，他們的生活困境往往不是單一問題，而是歷史、制度、文化與貧窮交織的結果。
我很快發現，如果只是短暫介入、完成任務就離開，其實什麼都不會真正改變。於是，我選擇留下來，慢慢學習怎麼在部落裡工作、怎麼傾聽、怎麼放慢自己的專業步調。這一走，就走了 35 年。
Q7 這 35 年中，您覺得原住民社會工作最大的挑戰是什麼？
最大的挑戰，其實不是資源不足，而是「制度與文化之間的落差」。很多政策設計得很完整，但在部落裡卻很難照原本的方式運作，因為生活型態、家庭結構、照顧方式都不一樣。
如果社工只帶著制度進來，而沒有真正理解部落的生活邏輯，服務很容易變成另一種壓力，甚至傷害關係。這也是我一直提醒年輕社工的：不要急著「做事」，先學會「做人、做關係」。
Q8您常提到「文化敏感度」與「文化適切性」，對您來說這代表什麼？
文化不是背景說明，而是服務能不能成立的關鍵。
在部落工作，你不能只問「這個家庭缺什麼」，而要問「他們怎麼看待照顧、責任與關係」。有些家庭看起來好像沒有照顧安排，但其實是用不同於制度想像的方式在互相支持。
對我來說，真正的文化敏感度，是願意承認自己不懂，願意調整專業姿態，而不是用專業去要求別人配合。
Q9長期在高壓、複雜的現場工作，您如何走過挫折與疲憊？
說不累是騙人的。35 年來，我看過很多無力的時刻，也曾懷疑自己是不是做錯了選擇。
後來我慢慢學會一件事：社工不是要撐住所有人，而是要找到可以一起承擔的人。這也是為什麼我很重視跨專業合作、團體督導與教育訓練，因為孤單的專業很容易耗竭。
我也相信，能長久留下來的人，不是最堅強的人，而是願意照顧自己、承認有限的人。
Q10近年您投入大量心力在教育訓練，這和您早期的實務經驗有關嗎？
非常有關。
我看到太多年輕社工在第一線受挫，不是因為能力不足，而是沒有人告訴他們「現場其實很複雜」。
所以我在課程裡，常做的不是教標準答案，而是陪他們思考：在制度要求、文化脈絡與人際關係之間，怎麼找到一個不傷人的做法。
我希望，下一代社工不必像我們那樣，只能靠碰撞慢慢學。
Q11回顧 35 年，什麼樣的信念一直支持您走到現在？
我始終相信，社會工作是陪伴。
個案的改變往往很慢，有時甚至看不到成果，但只要關係沒有斷，影響就會留在那裡。能夠在部落、在家庭、在制度與人之間，成為一個穩定、不急著離開的人，對我來說，就是這一生最重要的專業選擇。
Q12如果對年輕的原住民社工說一句話，您會說什麼？
請你相信，放慢不是退步，尊重不是妥協。
當你願意蹲下來理解一個家庭的生活方式，你的專業才真正開始發揮力量。
