【影音】《台灣文化的省思 – 第1講 台灣有文化嗎？》

文/陳慶坤

各位觀眾朋友大家好！我是陳慶坤。

今天的「台灣文化的省思」主題談：台灣有文化嗎？

目前媒體市場談話性的節目以政論性為主，很少有關於對中國文化充斥台灣，造成國家認同障礙的問題提出批判。當然在我想製作這個節目的時候，很多人對我說：沒人會看的！？雖然非常挫折，但是，不去檢討、批判台灣文化現存的問題，台灣人會依然深陷在大中國文化宰制的窠臼之中，而無以阻絕中國文化繼續荼毒台灣人，更不會沉澱出台灣文化。

居於以上的理由，我企從文化精神的層面去追本探源，開創「台灣文化議題」的論述，藉此釐清目前台灣各類文化、藝術創作現象、文化政策的謬誤之所在，以台灣文化主體性不同思考，藉此喚醒台灣人的自覺意識。那麼這個工作就值得去努力從事了。

對文化稍加定義，國內外專家、學者家為文化定義，至少有一百多種。大致而言，文化是人類社會在歷史發展過程中，基於生存和適應環境而創造、積累的共同產物，包含物質和精神兩個面向。而我在這裡所講的範疇，僅限定台灣在中華民國體制下，各類藝術創作、文化活動、社會文化現象等等，提出自我主體性的檢討、反省、批判。

首先，我的第一個問題就是「台灣有文化嗎？」若有，台灣文化的意象是什麼？如此的拷問答案是令人沮喪的。因為在台灣舉凡說得出的文化現象、藝術創作意象無不是中國的，諸如廟宇建築、民俗信仰、水墨繪畫、書法、甚至大部分教育內涵等等都是中國的。

因為，台灣歷史四百年，歷經荷西、明鄭、清朝、日本、中華民國的殖民統治，使原本淺薄的四百年歷史，無以沉澱、累積台灣自我主體意識的文化；而且因朝代政權的轉移彼此之間又沒有繼承的關係，致使斷代非常明顯。

更甚的是，上世紀二次世界大戰之後，1949年國共內戰，中國國民黨敗逃台灣，因極權主義發生228屠殺、白色恐怖壓制台灣人，繼之以中國文化洗腦台灣人。這些事件是國民黨馴服台灣人抵抗的政治手段，是有意識去建構極權符碼崇拜，例如蔣介石照片、銅像、各縣市道路名、中正紀念堂、藝術文化圖像塑造籠罩台灣，致使台灣人失去自我主體性文化的迷失。



即使民主化之後的台灣，台灣的文化現象，在政黨輪替的過程中，也無以彰顯自我主體性的思考；民進黨取得政治權力更疏於文化的論述，中國文化的幽靈依然盤踞在台灣上空，宰制著台灣人。

造成台灣人的文化意識不足，導致台灣是沒有文化意識的社會，文化和政治力量之間的連結缺乏論述的能力，所以不思建構台灣自我文化的願景與懷想，台灣永遠沒有自己的文化。

文化（culture）是人類「靈魂的培養」。沒有經過批判的文化不能成為文化；一個並未經過反省和批判性的文化，無法成為台灣文化樣式、形式的存在。有論者稱台灣文化為「多元文化」，很顯然是為殖民者意識形態作嫁，給予「去中國化」找到了護身符的錯誤認知，多元文化就失去了主體性。

一般而言，哲學、文化意識是先於政治意識形態而存在。換言之，要先建立台灣文化的主體性，才有台灣人自我認同的政治意識；認清自己當前的文化處境，破除黨國文化的魔咒，也才能建構完整的主體性文化論述，創造台灣文化的根源性精神發展。

套用蔣經國十大建設的一句話「今日不做，明日就會後悔」，文化的論述需要滴水穿石、日積月累的毅力，才可以形塑台灣精神文化的內涵。

誠如康德（Immanuel Kant；1724—1804）所言：「沒有理論的思想是空洞的，沒有實踐的理論是不存在的。」哲學最終主旨都在回答：「我能知道什麼？我應該做什麼？我可以希望什麼？」目的是在尋找一個絕對真實、不容懷疑的基礎點。探討台灣文化的困境，探討台灣的文化問題，必須具備建構台灣主體性文化的意識。

我們需要為台灣開脫一條文化言說的方式。有系統對這一方面議題的揭露、批判，有助於凝聚台灣文化的「認同」。

希望文化的議題可以激起社會廣泛的迴響，開啟台灣時代性的啟蒙運動，奠立台灣文化思潮的濫觴，開創「台灣文藝復興」的來臨。



