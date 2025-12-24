【影音】〈台灣文化的省思 – 第10講〉吃人的中國文化



文/陳慶坤

視頻位址：

https://youtu.be/ff8Sl6YtTyY

各位觀眾朋友大家好！我是陳慶坤。

在台灣俗稱的3、4、5年級生，時間橫跨約在1940年代到1960年代30年之間的嬰兒潮，是被中國國民黨洗腦最深刻的族群。

國民教育灌輸中國五千年歷史，地大物博，相對台灣這麼小，對自己的台灣產生自卑感，而對中國產生孺慕之情，以自認是中國人為榮。

但是做中國人好嗎？現代資訊發達，照見到世界各國旅遊的中國人荒謬的行徑，根據《南海通訊社》調查統計大數據，最不受歡迎的國家是中國人，他們在餐廳內大肆喧嘩、打包食物；亂丟垃圾、隨意吐痰、在公共場所隨地小便，這是個普世現象。

為何在21世紀，文明的世界還有這樣的國民素質，就是因為中國文化教育形塑的結果；因為他們沒有「公共」概念。

今天的講題是「吃人的中國文化」

幾千年中國的「吃人文化」怎麼形成的。注重儒家教育的中國為何國民素質低落？

漢代董仲舒向漢武帝呈上《天人三策》，「罷黜百家，獨尊儒術」，提出儒家的治國藍圖。

廣告 廣告



董仲舒利用天道、陰陽五行之說改造儒家思想，在政治方面，提出天人感應論、天象異變的讖諱之學；讖緯之學就是一種政治預言。大致上已偏離孔子「子不語怪力亂神」的儒教。

更嚴重的是「獨尊儒術」即是箝制人民的思想，春秋戰國百家爭鳴的時代不再發生！再加上「三綱五常」提倡孝道，認為君臣倫理與父子倫理一樣是上天的安排不可違背，作為連結孝道與忠君的關係。士大夫對帝王的忠誠，以此來維護封建君主專制。「春秋大一統」的思想為「家天下」的政治大一統鋪路。

因此，儒家讓思想成為「一元化」以便於控制人們的精神，禁錮中國人思想和靈魂的枷鎖，儒家與帝王政治共構中國政治文化，儒家知識份子成為帝王政治下的鷹犬幫兇，而統治者又反過來為儒教護法，彼此共生，種下中國政治、文化是「吃人文化」的濫觴。



雖然儒家知識份子成為帝王政治的鷹犬幫兇，但也因「功高震主」身陷危機被皇帝誅殺下場悽慘；「伴君如伴虎」歷代知識份子遭到砍頭、腰斬不計其數。明代建國的大功臣劉伯溫，朱元璋想盡各種辦法殺他，最終讓胡惟庸下毒害死病中的劉伯溫。這就是中國文化吃人的下場；知識分子如此，平凡百姓更是人吃人。

中華文化用魯迅的話來說就是「吃人」。2023年北一女國文教師區桂芝痛批《108課綱》是「無恥課綱」，引起軒然大波，區桂芝一戰成名。2025年受中國中央電視台訪問，‪與國共聯合滅台的統戰節奏一致；所以「無恥課綱」是中國「無恥」文化！就是「吃人的中國文化」！

〈廉恥〉一文為明末清初思想家顧炎武所述︰「禮義廉恥，國之四維；四維不張，國乃滅亡。」戒嚴時代從小學到高中學校的禮堂、川堂到處書寫鮮紅色的大字「禮義廉恥」。



台灣莘莘學子顯然都有讀過、考過顧炎武〈廉恥〉，那麼以此教育出來的學生出社會應該都有廉恥之心才對。然而綜觀國民黨籍大官是貪污最多的一群，劉松藩、伍澤元、羅福助等等真是罄竹難書、族繁不及備載。才是真正的無恥之恥！

2016年台灣不公不義的退休金制度，年金改革，前行政院人事行政局長陳庚金帶頭高喊「推翻政府」，呼籲軍公教「能撈就撈、能混就混，大家來拖垮這個政府！」這不是吃人的文化，什麼是吃人的文化！



柏楊《醜陋的中國人》：「中國傳統文化中有一種濾過性病毒，使我們子子孫孫受了感染，到今天都不能痊癒。」中國這種扭曲人性的文化觀，知識份子處在儒家的醬缸文化中打轉，促使中國人從來不知什麼叫做民主？造成中國民族的奴隸性。

民主自由、文明的台灣不但要向中國文化丟石頭，也要拒絕會吃人的中國文化！

中華文化將香港、澳門、台灣以及凡是有華人聚集的地方，都變成了鱷魚潭、「動物農莊」的悲慘世界！

