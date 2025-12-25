【影音】〈台灣文化的省思 – 第11講〉帝王政治之下的奴才



文/陳慶坤

視頻位址：

https://youtu.be/bECtl7d2DoE

各位觀眾朋友大家好！我是陳慶坤。

若是說20世紀中國的爭戰、混亂、廝殺，最後中國人民選擇共產主義，那麼這是號稱「五千年中國文化」所栽種出惡果的必然；也是民族「集體潛意識」的一種政治文化傳統的記憶與延伸，人民還活在帝王政治文化下當「奴才」，中華民族的思想還沒有進化到世界民主自由概念的存在？

今天的講題是「帝王政治之下的奴才」

小時候我很喜歡看歌仔戲、布袋戲，記憶中所有的劇情演到中國皇帝的時候，幾乎沒有一個是不好的皇帝，劉邦、三國劉備、朱洪武個個都是英明、「龍」恩廣被的好皇帝。

廣告 廣告



長大後認識中國歷史，大多數帝王是陰險狡詐、苛薄瓜恩的暴君。

其間之落差在於中國藝術創作觀是在「成教化、助人倫」，是隱藏著教育人民的目的。即使演出商朝紂王的殘暴也是要突顯周武王英勇、仁慈，君權神授的正當性。尤其商史是周朝寫的當然醜化紂王，以美化奪權的正當性，這是中國歷史謊話、詐騙的根源性問題。

明朝朱元璋短短二十年便建立了大明江山，是歷史上少有的靠農民起義成功奪權的皇帝，也是少見殘暴的開國皇帝。因為他認為大明王朝是他們朱家的「家天下」，所有可能會威脅他及他子孫家業的都得消滅！

這種「家天下」的運作在中國五千年政治文化幾乎毫無有例外，以血緣宗族關係組織成帝王家族系統，用分封建立起牢不可破的統制網絡。



明初第一大知識份子方孝孺，是輔佐朱元璋孫子建文帝的重臣。燕王朱棣（明成祖）奪取帝位後，多次逼方孝孺為他起草即位詔書，他反對朱棣篡權，寧死不從，擲筆於地，朱棣問他：「難道你不怕死嗎？」方孝孺答：「要殺便殺，詔不可草。」朱棣：「難道你不顧及你的九族嗎？」方孝孺：「不要說九族，誅十族也不怕。」朱棣大怒，就下令在午門「腰斬」方孝孺，不僅「戶滅九族、滿門抄斬」，並在方孝孺的九族之外，加上「朋友、門生」湊成十族共873人，統統格殺勿論。



儒家知識份子雖然成為極權皇帝的鷹犬幫兇，但也身陷危機往往被皇帝誅殺下場悽慘，有「伴君如伴虎」的危機。

儒家與帝王政治所共構的政治生態，中國帝王政治體現儒家政治理想的實現，但是儒家並沒有實現「天下為公」的理想，儒者在朝為官，這些官職是起源於皇帝「家天下」的私僕、家臣。這在中國歷代上至宰相下至公卿都是皇帝的家臣，這個觀念是深根蒂固的。

孫中山革命「天下為公」也是中國文化的高明騙術。



蔣家王朝，有蔣介石私庫及國庫之大掌櫃之稱的俞國華，在1984年以中央銀行總裁兼行政院經濟建設委員會主任委員身份出任行政院長，這就是古代「家天下」帝王私僕、家臣遺留的痕跡。這種例子在兩蔣時代族繁不及備載，足證這種知識份子與「家天下」的關係自古皆然。

中國知識份子讀了大半輩子的書，從來不去思考帝王政治的完善與否，視帝王政治為理所當然的政治制度；知識份子只能鄉愿的寄望於聖明的君王出現。因此，可以說見證帝王權力背後的治亂因循之間的關係，最主要的幫兇就是儒家知識份子。

當然，中國知識份子為何會成為「奴才性格」？他們不是天生就具奴才性格，而是經過中國文化千年的淬煉而成為「可怕的奴才」。中國知識份子自「文字獄」之後，士大夫就不敢對皇帝「稱臣」，而自稱為「奴才」。這在電視清宮連戲劇中，都可以常常聽到「奴才遵命」、「叩頭」極盡屈膝卑躬的奴才性格，在中國民族奴才性格於焉成熟。

不去深入探討中國文化核心的問題；不去理解中華民族文化精神本質的問題，就沒辦法認識、破解中國奴才文化本質的問題所在。

中國人在台灣就是要台灣人做奴才！台灣要當家做主了，中國人就要「引中滅台」，一樣要台灣人做奴才！