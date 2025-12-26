【影音】〈台灣文化的省思 – 第12講〉「黨國」在台灣的洗腦教育



文/陳慶坤

視頻位址：

https://youtu.be/KY5KGfvRQNQ

各位觀眾朋友大家好！我是陳慶坤。

人腦可以像捏塑人俑一樣被任意塑造嗎？什麼樣的環境和條件可以讓一個人變得不假思索就認同他人？答案是肯定的。

洗腦（brainwashing）的淵源由來已久，古希臘的柏拉圖《法律篇》，是後來的統治者和中世紀的神學提供了法哲學基礎，其後經過霍布斯、黑格爾「國家主義至上論」都是洗腦主義的濫觴；最終在希特勒、史達林、毛澤東、蔣介石等人的手裡演繹到極致。

今天的主題談：「黨國」在台灣的洗腦教育

台灣1945年以後出生的戰後嬰兒潮，大都是接受國民黨洗腦教育長大的；尤其學歷越高的知識份子洗腦的程度越徹底，造成台灣人普遍相信：1.台灣因為有國民黨所以免於被中國共產黨統治；2.所以蔣介石是世界的偉人；3.台灣人是中國人。



為什麼洗腦是可行？俄國的生物學家巴甫洛夫（Ivan Pavlov･1849－1936）在對狗的研究中發現，餵狗食物之前先敲幾下鈴鐺，這樣就在「鈴聲與唾液」之間建立了關聯，反覆刺激後，一聽到鈴聲即便沒有食物，狗也會自動分泌出唾液，這就是「條件反射」。

動物經過訓練，可以形成不經大腦控制自動產生的反應，那麼，如果把實驗對象換成人？答案不言自明。這項實驗被用來形容個人反應不經大腦思考，只憑「條件反射」的生理反應。

要揭露「黨國」在台灣的洗腦教育，要先明白獨裁者維護統治的手段、方法是什麼？從古至今，任何獨裁者維持獨裁統治就是依靠：1.恐嚇生命；2.謊言欺騙。

威脅生命意在壓制反動思想；繼之謊言欺騙可以收洗腦效果，兩者互相為用，形成一系列「脈絡認知」，建構綿密的洗腦網絡。

白色恐怖時代台灣人反對、批評政府，會遭到政府情治單位的逮捕整肅迫害，重者以叛國罪槍斃，輕者被送到綠島集中營進行酷刑折磨和思想改造。長達近半世紀的戒嚴白色恐怖，致使台灣人噤若寒蟬，台灣流傳的一句名言「囡仔人有耳無喙」就是這樣形成的。



「洗腦」類似「催眠語言模式」，在不知不覺中入侵他人的內在心靈，讓被施洗者心悅誠服地接受他的觀點、意見、提議，以及任何請求，心甘情願為獨裁集團的理念奉獻、犧牲。洗腦它具有幾個特點：

唯我獨尊排他性很強：如中華民國是代表中國合法政府，蔣介石是唯一的總統。

咒語化的重複性灌輸：高呼：反攻大陸，解救同胞；消滅萬惡共匪、中華民國萬歲、蔣總統萬歲等等，在台灣喊了三十餘年。

儀式化：學校每天的升降旗典禮；蔣介石的壽誕必安排小學生前往壽堂禮拜；蔣介石銅像到處建立，走過必須敬禮。

承諾利益分享：加入中國國民黨能帶來財富、地位。小者如：模範父親、母親、好人好事代表；大者給予校長、部長各階層的酬庸。

洗腦也就是蘿蔔與棍棒互相為用的關係，導致人民噤若寒蟬的效應。

為何蔣經國穿著一席夾克、深入民間就是「親民」獨裁者不是都這樣嗎？因為十大建設台灣經濟起飛，因此蔣經國對台灣經濟發展是有貢獻的。如果經過思考、檢驗，這一連串的「事實」結合起來，卻成為一個「謊言」！國民黨為何要「十大建設」？不是他們反攻無望了嗎？



在政治上「洗腦」向他者灌輸異於一般價值觀的特殊思想，以符合操縱者設想的目的。

台灣人接受了以中國文化為主體洗腦教育之後，一黨專政的獨裁統治被合理化。這種洗腦教育方法培養出沒有內心世界、不知反省的人格特質。能夠把黨國的願望完全當成自己的奮鬥目標，以便在官場文化中脫穎而出名利雙收。

因此，黨國洗腦宰制 80年依然餘毒未除，被注入這種思想的台灣人很可能永遠都不會明白，自己身上究竟被植入了什麼樣的「非人性程序」。

被洗腦的人格，形成愛說謊的習慣。台灣學生在洗腦教育下說謊成性，難怪台灣被稱為「詐騙王國」。