【影音】〈台灣文化的省思 – 第13講〉被殖民性格的文化心理



文/陳慶坤

台灣四百年歷史是一部被殖民史，其中受國文化的殖民可以說是最深刻的「烙印」。

清朝殖民台灣212年前半段雖然消極無為，但啟發台灣與中國「主僕關係」的殖民型態；因為地方官的駐進、科舉考試實施；清政府的賜姓、賜堂號政策，推行「薙髮結辮」與漢化教育，促進歸化，將平埔族（熟番）漢化的殖民政策，讓平埔原住民身分漢人化，影響深遠。

二戰後中華民國殖民台灣更是「烙下」台灣人是中國人深層意識，台灣被殖民性格的文化心理積重難返。



今天的主題談：被殖民性格的文化心理

台灣在1947年中華民國「新殖民者」，推行北京話為國語，打壓台語，植入中原文化的一系列措施，深深地壓抑、羞辱台灣人的自主性，產生被殖民統治「邊緣性格」。台灣受壓迫者產生的分裂、流離失所與認同混淆的「文化心理」狀態。

日治時期民政長官後藤新平認為：「台灣人民族性愛錢、怕死、愛面子。」如此的論述放諸百年之後的台灣現實，雖不全然如此，但在社會的普遍心理也不遠。

台灣人民族性愛錢，錢是人人愛本無可厚非，但台灣人被殖民的奴隸性，愛錢成為一種「貪婪」習性。

台灣近一世紀的選舉，國民黨「選舉無師父，用錢買就有」一句俗語，到現在依然有用而且屢試不爽，幾千元就可以收買台灣人的民心。今年國民黨操作台灣人的陋習，強硬通過「普發現金」法案，企圖政策買票以逃避「罷免案」，果然「用你的錢買你的票」依然得逞。



最近日媒體報導，中共解放軍「戰略支援部隊」，直接操控2018年高雄市長選舉的驚人內幕。以2000萬人民幣直接操控2018年高雄市長選舉，成功讓「韓流」造神運動席捲全台，當選高雄市長。



台灣人「貪婪」習性，讓中共近年更大撒幣收買台灣人，滲透各個領域，連總統府都「匪影幢幢」，這種普遍性的問題已逾越「愛錢」的本質，而是台灣被殖民的文化心理現象。

其次「怕死」，這是人性的弱點。但生命價值理念，可以說「怕死」與「不怕死」的對照是生命價值意義的彰顯。

台灣人並非全然怕死，如80年代爭取全面言論自由的鄭南榕，推動台灣獨立運動，為黨國所不容，於1989年自焚身亡，終年41歲。又如花蓮縣吉安鄉阿美族人曾聖光，2022年俄羅斯入侵烏克蘭，他志願加入烏克蘭國際軍團，並於戰鬥中身亡，得年25歲。



然而，台灣殖民性格卻被中國國民黨操作為「票投民進黨、青年上戰場」；更甚的是，直接挑起為人父母的神經，宣傳「徵兵」政策是「別人的囝死袂了」！？挑起人性面臨生命死亡而恐懼，所以票不敢、不願投給民進黨！

台灣被殖民性格的社會文化心理就是不會反問：國民黨當年不是也要台灣人反攻大陸嗎？反攻大陸要當兵，年限都三年起跳，然後號角一響，反攻大陸的戰爭也會死人。那為什麼國民黨可以為「殺朱拔毛反攻大陸」發動戰爭，為何僅是「保衛台灣」就是「別人的囝死袂了」？

國民黨以「怕死」分化台灣、操弄台灣人，突顯黨國體制下台灣被殖民的心理困境。

再次，台灣人盡管被國民黨屠殺、羈押關大牢，但也非常愛面子。台灣人依然滿足於統治者「施小惠」的一點面子，而支持殘暴的殖民者。這在婚喪、紅白帖場合的交際應酬表露無遺。民意代表、地方首長熱中此道，跑攤「施小惠」收攏人心？

因為愛面子所以台灣人沒志氣，已經是無以分辨善惡的能力。愛面子的台灣人也代代相傳，習性難改。他們只在乎自己是不是很有面子，不在乎國家遠景的發展，不在乎社會整體的進步。

對殖民者而言，「殖民」是將台灣住民視為非我族類之「他者」，將「他者」強行納入「主/奴」關係加以統治，成為奴才的殖民地的台灣人為了生存，只能察言觀色、卑躬屈膝，對未來不敢、也不會有預期，突顯台灣被殖民性格的文化心理。

殖民心態（colonial mentality）是因被殖民而感到種族或文化自卑的內化態度。認為殖民者的文化價值觀在本質上優於本土文化價值觀；所以被殖民者有集體抑鬱、焦慮普遍存在的心理問題。



