【影音】〈台灣文化的省思 – 第14講〉台灣自我認同的困境



文/陳慶坤

視頻位址：

https://youtu.be/IiZEEklxGvE

各位觀眾朋友大家好！我是陳慶坤

根據國立政治大學選舉中心2022年的調查，台灣約有63.7％的人認為自己是「台灣人」。30年前的1992年，認為自己是「台灣人」還不到二成才17.6％；認為自己是「台灣人也是中國人」有46.4％。

台灣民意基金會2025年最新民調！77.4%民眾自認台灣人 「中國人認同」慘摔僅剩6.4%。認為自己是「台灣人」看似上升，但國民黨所打造的政治生態，到現在仍然很穩固？原因何在？

廣告 廣告



這一講次的主題：台灣自我認同的困境

自我「認同」是一種區別的過程，認同我的身份、族群、性別等，是區分出與其他的不同，而進行對自我本身的建立：「我是一個什麼樣的人」。

國家自我認同是指個人或群體對特定國家、民族的歸屬感與主觀情感，也就是族群歸屬、文化認同與政治制度認同等面向。

但是台灣意識自我認同的困境在「台灣」語境下，受到「台灣」、「中華民國」、「中華民國、台灣」；各種不同族群政治認同的差異。致使台灣意識的自我認同被淹沒在殖民意識之中，而無以彰顯。

因此，台灣的認同問題相當複雜，甚至即使認同「台灣」很難轉化為支持台灣建國。台灣人不當台灣國人，不知他們想要當哪一國國民？這個現象當然是戰後中華民國體制造成的結果，宰制著台灣人的自我認同，形成所謂「斯德哥爾摩症候群」。

1973年兩名有前科的歹徒，搶劫瑞典斯德哥爾摩內的一家銀行，並挾持了4位銀行職員當人質長達5日之久，在這期間他們威脅受俘者的性命，但有時也表現出仁慈的一面。在出人意表的心理錯綜轉變下，4名人質抗拒瑞典政府最終營救他們的努力。



斯德哥爾摩症候群又稱「人質情結」，是一種心理現象，指被害者在被控制或受虐的極端情況下，對加害者產生情感依戀、同情，甚至認同其觀點，反過來保護加害者、敵視救援者。

1945年國民黨代表盟軍接收台灣，以「光復台灣」為名竊占台灣。1947年228事件台灣人遭受漫長歲月的黨國鎮壓、槍殺、恐嚇、折磨、思想箝制。台灣人受到綁匪國民黨威脅，對自己的未來充滿無力感，對自主性的要求就逐漸喪失，而屈從綁匪的要求，最後與之結盟，成為綁匪的幫兇，形成社會對立、分裂的斯德哥爾摩症候群。

對加害者的國民黨產生情感、認同，甚至產生幫助國民黨的一種情結，原因或許就是出於「心理安全感的追求」，有些人或許是認為只要認同國民黨，他們的日子會比較好過，至少會覺得自己不再受到威脅。

被綁架的台灣人開始認同國民黨，擁護、護衛黨國，為黨徒說話。反過來開始對抗要解救他們的台灣人，於是變成黨徒的台灣人與有自覺的台灣人開始激烈的戰鬥、互相叫囂、嗆聲。

對國民黨這樣兇狠頑劣的政黨，「土匪式」的統治模式，台灣人卻對其產生了感情、認同，台灣人的奴隸性格，才會讓國民黨一而再地有反撲的機會，同時也凸顯台灣民主自由的脆弱！

台灣人接受國民黨的洗腦因而染上「斯德哥爾摩症候群」？袒護屠殺台灣人的兇手？不得不令人嘆服黨國教育的深入有有效。斯德哥爾摩症候群不但深深認同自己是中國人，甚至也荒謬的歧視不願被馴化的台灣人。台灣人被「中國文化化」。

國家認同並非天生就有的特質，其本質上是社會建構。台灣國家認同由其在日常生活中的接觸到的共同元素來看，國家符號、語言、顏色、中國史、血統、文化、音樂、服裝、廣播、電視以及其他等等，都是阻礙著台灣意識自我認同的困境。