【影音】〈台灣文化的省思 – 第16講〉台灣水墨畫的發展



文/陳慶坤

視頻位址：

https://youtu.be/zg2yJ4-nH3c

各位觀眾朋友大家好！我是陳慶坤

「藝術」依據不同的標準進行分類，一般常見的方式是所謂的「八大藝術」，包括文學、繪畫、雕塑、建築、音樂、舞蹈、戲劇和電影。美術（fine art）是指在視覺上獲得美感的藝術，也稱為視覺藝術，主要有繪畫、雕塑、建築、工藝美術等的總稱。

繪畫在東西方文化的發展，是起源很早的一種美術表現形式。在法國西南部大約在17000年前的拉斯科洞窟；位於西班牙北部阿爾塔米拉洞窟，距今12000年人類原始繪畫藝術遺蹟，畫著野牛、大角鹿、野馬等壁畫。

今天談的主題是：台灣水墨畫的發展

台灣四百餘年的歷史，清領時期，發展出豪族富紳附庸風雅的風氣，帶來自中國傳統「文人畫」的臨摹研習，勉強成為台灣在藝術創造上具有拓荒性格的「閩習」風格，成為這一時代與「在地」脫離的台灣美術。



其後國民政府時代，美術與政治的糾纏，國民黨政府以「中國的水墨畫」，欽定成為正統「國畫」的地位，也就成為高壓統治下畫家的「護身符」。於是畫風的改變，中國文人畫理論山水畫盤據整個藝壇，與台灣「在地」脫離。

「渡海三家」之稱溥心畬、黃君璧、張大千，他們後半生都跟台灣美術發展有密切關係，也給予台灣「國畫」教育有很大的影響。果說「渡海三家」為台灣的中國傳統「國畫」發展奠下了重要深厚的基礎，那是一點都不為過。

水墨畫在戒嚴、反共大陸60年代，背負著復興中華文化使命，民族主義意識型態主宰著水墨畫創作數十年。

解嚴之後，此種中華文化意識型態依然根深蒂固，致使台灣山水風景被隔絕於中國水墨畫政治意識之外，台灣的美術圖像的創造消失在「氣韻生動」雲煙飄渺的山水畫中，糾葛著外來殖民意識錯綜複雜的心結。

倡導水墨畫「寫生」的創作理念，院派的水墨畫、教授家雖然有所提倡。只是，以「寫生創作」作為區別傳統文人畫，或改良水墨的指標，即使偶有本土意識的創作，宛若以台灣小調唱著中國水墨畫，這種方式或可以稱為「台式水墨畫」。



1992年第46屆全省美展，當時「國畫部」評議委員鄭善禧，在評語中即以「慎重省展的導向，振興中國畫風」為標題，對於當時的水墨畫創作畫下了審查標準。為此國畫部第一名是被保留的，表示對於國畫部的慎重嚴肅；不濫發首獎是是希望畫家自我節制，不能逾越水墨畫的紅線，建立台灣畫風以復興中華文化。

保守的「國畫」思想，在幽暗的文化領域中，依然宰制著台灣水墨的藝術創作。

另一方面，外省年輕一代的水墨畫家，以西方抽象主藝結合中國水墨所具有的墨韻渲染、奔放的特質，打著現代精神的抽象水墨畫。在畫壇掀起「抽象與寫實」之爭，直接挑戰傳統水墨畫的核心美學思想。

50年代「五月畫會」的成員以反傳統「國畫」自居，如此的訴當然求不見容於以捍衛傳統文人畫美學的一派學者，批判為「共匪的同路人」而遭到排擠。這些無根的年輕一代，亦不見容於當時政治思想「反共」的禁錮壓迫，致使外省年輕一代的水墨畫家被迫離開台灣紛紛逃避國外作為結局。

標榜現代精神的繪畫團體，也因這些以外省籍為成員的畫家，他們少小離鄉，在中國並沒有深刻的生活經驗。在台灣又不肯入境隨俗，認同台灣紮根於這塊土地的打算，情緒上夾雜著寄寓海島的過客心態，在動亂不安的陰影下，迫使他們以抽象來表現時空流變中無所依靠的心情。



這樣無根的美術創作風格，雖然迎合西方美術風格的潮流，卻也無視於藝術家立足於生長環境所滋養的文化土壤，作品風格脫離台灣的感情，無關痛癢的無病呻吟。





