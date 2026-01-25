【影音】〈台灣文化的省思 - 第17講〉中國「文化幽靈」在台灣
文/陳慶坤
視頻位址：
https://youtu.be/QpqwvJKlCBA
各位觀眾朋友大家好！我是陳慶坤。
中國清朝末年鴉片戰後，成千上萬自大不屈的中國人開始練義和拳，他們號稱「義和團」，自稱不怕刀槍、子彈。在慈禧太后的支持下打著「扶清滅洋」的口號發起對外全面宣戰；但是戰爭的結果是可想而知被洋人打得落花流水，訂下清朝最大的一次巨額賠款〈辛丑條約〉，中國的屈辱再加一樁。
義和團「扶清滅洋」就是中國文化幽靈對西方文明的「適應不良症候群」（Adjustment Disorder）。是中國「天朝觀」唯我獨尊、自大雄踞亞洲數千年，封閉於自我為是的帝王政治徹底破滅。說穿了這就是中國「文化幽靈」作祟！
今天的主題談：中國「文化幽靈」在台灣
「文化幽靈」我的解釋是，人類歷史中激進的「意識形態」，鼓譟為人民所信奉、崇拜，透過政治權力加以操控，宰制人民思想，甚至屠殺人類生命的行為，都可稱為「文化幽靈」的作祟。
例如中古世紀的女巫，因為宗教信仰的熱忱、純粹化，對那些違背基督教信仰的中古世紀女性進行屠殺，獵殺女巫這種文化幽靈在西方持續了好幾世紀；德國希特勒一戰結束之後發展出「納粹主義」的極端政治也是文化幽靈作祟所致。
國共內戰造就「共產主義」的中國，也是中國文化幽靈的民族集體意識，在封閉、創傷，如幻影鬼魂般的民族心靈發作。
在台灣由於地理位置處在中國「文化黑洞」的最前沿，受到中國文化幽靈的「磁吸效應」最為深遠、可怕！
今年日本維新會參議員石平訪台，1月9日出席印太戰略智庫主辦的研討會，遭到新黨副秘書長游智彬闖入鬧場。游志彬高舉「漢奸」標語對石平近距離嗆聲辱罵。
「漢奸」一詞，是中國政治文化中常見的「道德勒索」，企圖用族群、血統來綁架個人的政治認同；但在中國歷史上卻是漢奸最多的國度，例如明末鎮守山海關的吳三桂，終結自己的大明王朝；國共內戰漢奸更是多如「過江之鯽」。
石平參議員出生於中國四川，1989年六四事件後與中共共產黨、中華民族脫離關係，歸化日本籍，更在 2025 年高票當選日本參議員，已經是徹頭徹尾的日本人，與中國人何干？在台灣的「台奸」如血滴子一般扣日本人是「漢奸」！可見這種文化幽靈的作祟。
其次2025年11月，日本首相高市早苗指出「台灣有事，就是日本有事」，採到中國民族的文化幽靈的紅線，引爆中國強烈不滿，譴責日方「粗暴干涉中國內政」？駐大阪總領事薛劍還稱「斬斷骯髒頭顱」！？
「漢奸」、「斬斷骯髒頭顱」標籤背後隱藏的，正是中國文化幽靈的具體化顯現。試想民主自由的國家有這種文化幽靈嗎？來自中國封建意識形態的文化幽靈，在台灣依然不斷發作。
2019年7月高雄「廣德家」煎餅店支持連署罷免市長韓國瑜，遭一名韓粉婦人騷擾，跑進店內鬧場向女學生飆罵「去死」。「順韓者昌、逆韓者亡」的中國文化幽靈，罵人去死還這樣理直氣壯？
世界最古老的「復仇民族主義」即是源自中國，這種民族主義可以用來打外國人，也可以用來打自己人。文化大革命期間高喊「打倒牛鬼蛇神」的紅衛兵，造成空前的一場浩劫，至少一千萬人被迫害致死。
近代德國學者普芬道夫（Samuel von Pufendorf，1632－1694）認為：「文化累積的過程是逐漸擺脫野蠻未開化的歷程。」飆罵「去死」、「斬斷骯髒頭顱」等復仇思想宰制著中國幾千年的文化，到現代只要有中國人的地方還可以看到這種文化幽靈作祟，隨時伺機發作。
原因是，號稱世界四大古國之一的中國，在中東、埃及、印度等古文明都已消失、滅亡，中國依然屹立世界，已成古文化殭屍、文化幽靈禍害世界！
中國文化似乎還停留在半野蠻、半封建的狀態，尤其，衰落的中國比崛起的中國更可怕！台灣人應該摒棄中國文化！
