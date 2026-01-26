【影音】〈台灣文化的省思 – 第18講〉民俗、宗教信仰的差異

文/陳慶坤

視頻位址：

https://youtu.be/vHnpnh-5tmI

各位觀眾朋友大家好！我是陳慶坤。

西元前古希臘人跟世界各文民發源地一樣，祭祀很多神祇，只是，這些神祇與台灣民俗信仰的神明有完全不一樣的屬性；希臘的神祇他們是神不是人的昇華，人神不同隸屬。

只是希臘神、神話故事「擬人性」相當明顯，就像常人一樣表現喜怒哀樂，甚至人類會犯的錯誤他們也都會，例如婚外情、亂倫、忌妒、報復等等他們都有，但他們追求理想、公平正義。

可以說古希臘人創造神話，是為了解釋他們面臨人類與自然搏鬥過程中，生命所遭遇到所有困境的思考與反省。這是與中國神話最大的差異所在。

今天的主題談：民俗、宗教信仰的差異

中國「民俗信仰」大部分來自歷史人物的崇拜、敬畏，融合儒釋道三家思想、祖先崇拜、泛靈論等等，結合的多元鬼神信仰系統，藉助道士、乩童溝通，以過刀橋、睡釘床、貫口針等方式來證明神明附身的真實。

這種巫術信仰在台灣科技文明、經濟發達、政治民主自由的今天，依然像「文化幽靈」般的宰制著台灣社會愚夫愚婦的心靈。

根據內政部統計，全台灣登記有案的寺、廟、宮、堂，約在一萬3千座以上，加上沒登記的總數將達一萬五千座，全台灣的寺廟數量比便利商店還多，密度之高也是世界第一。但台灣的民俗信仰並沒有教化出良善的社會風氣，地方黑道幫派林立，詐騙集團的猖獗差可比擬緬甸的詐騙園區？

其次上至總統下至民意代表無不熱衷於宮廟文化。台灣政治人物喜歡與宮廟掛勾，是一種非常特殊的政治現象，政治人物參選的理由以夢到關公、媽祖的神諭蠱惑選民的支持？

更為荒誕離奇的是，台灣的廟宇在農曆新春過年之時都會為台灣抽國運籤？國家的命運何時落入在神明巫術指引之中？

西方宗教與中國民俗信仰的差異。

一、從建築的藝術形式

希臘帕德嫩神廟興建於西元前5世紀的雅典衛城，是古希臘奉祀雅典娜女神的神廟。多立克式柱式發展成為西方建築的標誌；山形牆、柱間壁、飾帶雕像裝飾更是古希臘藝術的頂點。

最重要的是被尊為古希臘與雅典「民主制度」的象徵。

其次起源於公元前776年奧林匹亞的宗教與體育盛事，祭拜主神宙斯的重要宗教慶典，古希臘奧林匹克運動會，成為現代世界奧運會繼承其精神，在競技場上展現公平競爭的理想。希臘神話中的勝利女神Nike向奧運獲勝者獻上桂冠和披帶。

台灣神廟建築是典型宮殿式的構造，複雜、繁複的造型體現儒釋道三家精神綜合，龍柱、斗拱、飛簷展現天人和一的宇宙觀，也是君權神授的具體表現。

神殿內部裝飾幽暗神秘，給人有神秘、恐怖的氣氛，威嚇震懾著信仰者的心靈。不論佛教廟宇或道教宮觀，都根據「禮制」修築而成，封閉性缺少「公眾意識」的進步思想。

二、西方教堂是藝術表現的展場

從古希臘帕德嫩神廟到古羅馬萬神殿，再到哥德晚期米蘭大教堂、聖母百花大教堂，除了教堂本身的建築美學之外，更是雕刻、繪畫、音樂的表演場所。西方不同時期的各種藝術形式風格，都在教堂展現當代藝術家創作的天分。

三、西方的宗教祭祀活動在禱告，為每天的恩典、健康、家人、朋友感謝神；具有自我反省贖罪，承認自己過錯，求主赦免與潔淨思考反省。

在台灣的寺廟，信眾的祭祀除了保佑身體健康之外，最主要在於發財，事業發達賺錢，詐騙集團詐騙成功，黑道擴張地盤順利，特種行業的共作者遇到更多的恩客。早期台北的恩主公廟因在中山區，晚上香火鼎盛得原因所在。

西方基督信仰發展歷程「理性」取得勝利，進步的信仰實踐體現在技術與組織的創新，塑造了政治哲學保有個人自由的奠立思想基礎。

中國幾千年來儒、釋、道三教思想，箝制著中國人過著「半文明半野蠻」生活，缺少現代主義的進步思想；台灣處於這種文化黑洞的最前沿，是台灣人目前的困境。