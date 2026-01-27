【影音】〈台灣文化的省思 – 第19講〉台灣博物館時代的來臨

文/陳慶坤

視頻位址：

https://youtu.be/k4fRUtEME0w

各位觀眾朋友大家好！我是陳慶坤。

今年1月媒體的報導，國立海洋科技博物館館長陳素芬，經教育部調查確認霸凌事實，記過調職，調查並發現陳素芬在擔任館長期間，違法進用三親等內的親屬，基隆地方法院裁定兩人收押禁見。

博物館館長需要具備建立高水準博物館的使命感，非為做官；還有要具備藝術史觀、國際視野、本土文化認知。台灣公家博物館的館長過去往往就是：「蜀中無大將，廖化做先鋒」的窘境。因此，博物館需要的是一位有願景、有理想、有抱負、有能力的人當館長，不需要典型的行政官僚或為所欲為的學術權貴當館長。

今天的主題談：台灣博物館時代的來臨

國際博物館協會(International Council of Museums，簡稱ICOM)為博物館下定義：「博物館為一非營利、常設性機構，為了服務社會與促進社會發展，開放給一般大眾參觀人類的有形與無形文化遺產。」博物館不離蒐藏、保存、研究、展示、教育、娛樂等功能的主張。

美術館與博物館有何不同？「美術」一詞包括純美術、應用美術等美術類藝術品；博物館雖然也展出這一類的美術作品，只是它的年代較為久遠。當然博物館的定義受到現代博物館學的影響，已不僅止於這樣的展示觀念與營運目的，它尚包括新博物館學發展以來的概念式博物館，或所謂的泛博物館。

台灣博物館的發展，受到日本殖民統治與國民政府殖民台灣兩個時期的影響，形成完全不同風格的展現；解嚴之後的經濟發展、民主自由開放，又展現不同的博物館型態。

一、日治時代1905到1945的肇始奠基期，共歷經四十年。台灣第一座博物館，是在1905年日本人發起籌建的「台灣總督府民政部殖產局附屬紀念博物館」，簡稱「總督府博物館」。設立的目的是介紹台灣風土民情、農林特產、工藝、貿易、產業等。設館之初，以博覽會所收集的產業標本保存展示為主，成為一綜合性的博物館。

二、復興中華文化期。自1945年到1987年政治解嚴為止，共四十二年。1955年教育部長張其昀，將南海路植物園一棟日式建築設立「國立歷史文物美術館」，即現在的國立歷史博物館。

1965年，中國文革時期對中華文物的破壞，國民黨政府揭起「復興中華文化」的大旗，於台北近郊的外雙溪興建「中山博物館」（即今故宮博物院），故宮的落成宣告了倡導中華文化於台灣的時代來臨，並積極去日本化，

三、回歸本土的1987年到現在的蓬勃發展期。尤其，1983年台北市立美術館的完成，「正式宣告博物館時代的來臨」，台灣博物館如雨後春筍般的建立起來。例如台中市國立自然科學博物館，高雄市國立科學工藝館，2000年屏東車城的國立海洋博物館等等。

台灣博物館如雨後春筍般的建立起來，最缺的就是博物館長。1983年台北市立美術館的完成，台北市政府面臨「蜀中無大將，廖化做先鋒」的窘境。正式開館由籌備處主任蘇瑞屏奉派為代理館長。

1985年，李再鈐於北美館展出的紅色雕塑〈低限的無限〉，遭某退伍軍人解讀為共產黨的五角紅星，而以檢舉函向總統府申訴，後經行政程序轉至北美館，使時任代理館長蘇瑞屏不敢忽視。蘇代館長與李再鈐關於現場監工之協議認知不明，而將作品塗改為銀色後，引發李再鈐和美術館之間產生不尊重藝術創作的爭議，備受輿論與議會討論。該作品最後於1986年漆回紅色。

北美館館長蘇瑞屏、海科館館長陳素芬，都是教育局處的主管，雖然具有豐富的行政和教育資歷，但博物館真正需要的是具有專業、創造知識價值的博物館館長。這就像專業的藝術家，也不一定是很好的美術館館長一樣，因為這是不同的專業領育。

博物館屬於社會教育機構的一環，負有文化藝術的社會教育功能，但博物館工作更是一項生產性的事業，包括物質與精神方面。前者是有形的藝術品與資訊的傳遞；後者則是個性的抒發與文明的再造。

台灣博物館時代的來臨，面臨的是「蜀中無大將，廖化做先鋒」的窘境？