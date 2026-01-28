【影音】〈台灣文化的省思 – 第20講〉二戰後台灣美術的悲劇

文/陳慶坤

視頻位址：

https://youtu.be/ttvJ3fjuFC8

各位觀眾朋友大家好！我是陳慶坤。

「台灣圖像」可以說是一部政權交替，圖像隨即變色的歷史地圖，其斷代的痕跡清晰無比。1945年第二次世界大戰結束，日本戰敗，政治力量退出台灣，流亡的國民黨政府接管台灣，由於已逐漸日本化的台灣人，一來感於日人殖民統治的不平等待遇，二來期望於同是中華民族的中國政權，更能善待台灣人。

但因彼此之間認知的差距，致使強權的強力介入下發生了二二八事件。

廣告 廣告

在已被日本人統治五十年的台灣社會，又重新面對新的政治體制，夾縫中的藝術家卻是迷惘與失落！

今天的主題談：二戰後台灣美術的悲劇

2015年7月6日TVBS主播華舜嘉，報導已故台灣知名畫家陳澄波畫作遭竊新聞，一時口誤：「同時陳澄波他自己本人也相當緊張。」

陳澄波是日治時期的畫家，早在228大屠殺事件中被國民黨軍隊在嘉義市火車站前廣場槍殺，陳澄波已經逝世68年何來相當緊張？結果主播華舜嘉遭停播兩週處分。」

這一事件站在藝術史教育的立場，實在不忍苛責TVBS的主播。原因為何？因為台灣學校教育對於基本藝術史的課程有限，尤其具有政治敏感歷史事件根本不會上到課程台面，所以該主播情有可原！

1947年二二八事件爆發後，3月2日嘉義市區發生嚴重的軍民衝突，嘉義地方仕紳希望平息事端，嘉義市參議員組成「二二八事件處理委員會」出面調停，推派潘木枝、陳澄波等六人擔任「和平使」前往協商，怎知一行人一到機場，便遭到國民黨軍隊拘禁並受到嚴刑拷打，被逼迫承認「煽動暴動」。

3月25日上午，陳澄波與其餘被捕的人犯被推上軍車，從嘉義市警察局沿著中山路羞辱式的遊街至火車站前，這六名「和平使者」在近午遭到國民黨軍隊槍決。士兵距離他約3公尺，開的第一槍沒打到，上前開第二槍貫穿胸膛，陳澄波向前倒下，享年52歲。

1947年228事件當時，唯一能以作品見證這一時代的悲劇的藝術家，唯有外省籍畫家黃榮燦，創作於1947的《恐怖的檢查》作品，不幸也成為蔣介石槍口下的亡魂。

黃榮燦生於四川省巴縣，中國木刻版畫家。1945年冬天他通過教育部赴台教師招聘團考試錄用，由南京經香港抵達台北。1947年二二八事件爆發，黃榮燦對二二八事件受難者表示同情，偷創作一幅《恐怖的檢查》木刻畫，兩個月後發表在上海《文匯報》。黃榮燦後將此畫送給魯迅生前的日本友人內山嘉吉，最後收藏在日本神奈川縣立近代美術館。

1951年黃榮燦受「潛台組織吳乃光等案」所牽連，惹上殺身之禍。1952年國防部軍法局根據「參加中共外圍組織從事反動宣傳」等多項指控起訴黃榮燦判死刑，11月14日在馬場町水源地刑場被槍決。

黃榮燦的墓葬位於六張犁亂葬崗。直到1993年5月28日曾梅蘭尋找受難兄長徐慶蘭的墓碑時，意外發現黃榮燦的墓碑。

陳澄波、黃榮燦在228事件中遇難，成為台灣近代藝術史最悲慘、沉重的一頁。此後，在蔣介石新政權極度高壓的噤聲政策下，使得渡過這一場夢魘的藝術家，彷彿澆熄了創作的熱情，不但在反映二二八事件之中缺席，亦退出社會現象的見證能力。

228事件以至於後面長達38年的戒嚴，使藝術家害怕透過畫筆表達自己內心的想法，甚至唯恐因「畫」獲罪。解嚴後師大施並錫教授，積極創作228事件慘案的作品， 2007年畫作〈串綁的冤魂〉令人怵目驚心，他期許台灣不要再有類似228事件發生。

施並錫2007年畫作〈串綁的冤魂〉

哲學家黑格爾說過：「人類從歷史中學到的唯一教訓，就是人類沒有從歷史中吸取任何教訓。」台灣「轉型正義」失敗，中國國民黨引共產黨消滅、併吞台灣，若是結果又是展開一場比228更為慘烈的大屠殺，人類還是沒有從歷史中吸取任何教訓。

台灣人你（妳）覺醒了嗎！？