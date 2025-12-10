【影音】〈台灣文化的省思 - 第7講〉北京故宮文物在台灣
文/陳慶坤
各位觀眾朋友大家好！我是陳慶坤。
義大利社會主義學者葛蘭西提出「文化霸權」，指在一個多元社會中，統治階級如何透過掌握文化信仰、價值觀、符號等來維持其支配地位，讓其文化觀被視為普遍有效的思想。
「文化詮釋權」就是由特定群體或個人決定，什麼「文化」及其意義的權力，這與權力結構、社會規範和主流價值觀有關，文化詮釋權也包含對文化符號的詮釋權。
例如「台客」一詞指涉台灣的文化、氣味。這是國民黨政府，以統治者的姿態掌握文化上的詮釋權力，對語言、藝術、民俗等進行反客為主的汙衊、打壓，造成台灣人被矮化的意象。
今天我們要談的主題是：北京故宮文物在台灣
台北故宮博物院文物是國民黨國共內戰敗逃台灣帶來的。為何蔣介石為何在戰亂中生命不保之際，為何要將北京故宮的文物搶運到台灣？台北故宮博物院文物要歸還中國嗎？
屹立在台北市近郊，外雙溪的國立台北故宮博物院，其收藏文物逾七十萬件，是世界十大博物館之一，統治階級如何透過中國文物的文化符碼，教育文化信仰、價值觀、符號等來維持其支配地位。
台北故宮博物院正確名稱是「國立故宮博物院」，加上「台北故宮」是一般的俗稱。因為世界又三個故宮，北京的故宮、瀋陽的故宮，加上台北的故宮，「台北」以區隔與前二者之別。所謂「故宮」就是中國皇帝居住過的地方，北京、瀋陽確實是皇帝居住過的故宮，唯有台北沒有皇帝住過卻也稱故宮，所以是冒牌的故宮。
北京清宮文物，承襲自元、明、清三朝宮廷珍藏收集，文物極為豐盛。
孫中山革命成功，1914年國民黨政府在紫禁城南部的外廷設立古物陳列所，直到1924年馮玉祥進駐北京，命溥儀遷出紫禁城，設置「清室善後委員會」，馮玉祥說：「此次到京，自愧未作一事，祇有驅逐溥儀，才真可以告訴天下後世的人，而無慚愧的。」溥儀留住紫禁城期間，流失文物難以數計，馮玉祥的「逼宮」行動，使得文物不致繼續流失，其功不可沒。
1931年「九·一八」事變爆發，國民政府決定將故宮文物南遷。故宮博物院理事會將裝箱的文物分批南遷上海，並派院秘書長李宗桐到上海租庫房。第一階段從京城遷到上海又轉到南京。當時面臨戰火，共計13427箱零64包，隨同故宮文物遷上海的還有古物陳列所、太廟、頤和園和國子監的文物6066箱，總共5批合計19557箱。
遷徙的故宮國寶
1937「七七事變」，南京的形勢日趨緊張，為了這批國寶的安全，行政院召開專門會議，決定將庫存文物轉移到大後方重慶。故宮博物院南京分院奉行政院令，先後分南、中、北三路進行文物疏散。
1945年日本投降，1947年故宮先後將巴縣、峨嵋、樂山三地的文物集中到重慶向家坡，最後裝車回南京。從重慶回南京全程3000多公里，這批文物經公路、水路共走了56天，漂泊多年命運坎坷的故宮國寶，終於安全抵達南京。
然而，國共內戰爆發，國民黨政府開始執行國寶赴台計劃，地下黨人發動故宮人保護文物，院長馬衡消極執行政府命令，但一切都未能阻止一個結果，裝滿國寶的三艘貨輪，在人們的視線裏漸行漸遠；三艘載運文物的船艦駛離南京，抵達台灣基隆之後，再改裝火車，運至楊梅暫存而後至台中北溝。
事實上，故宮運台文物共2,972箱，只是北平南遷13,491箱的百分之二十二，但頗多精品。運抵台灣文物構成了台北「故宮博物院」典藏的主要部分。這也是有人認為：「北京有故宮而沒有故宮文物；台北沒有故宮而有故宮文物」的說法。
故宮國寶來台的木箱
故宮遷台第一批文物的中鼎號
台北故宮的落成宣告了，倡導「中華文化於台灣」的時代來臨；根植中國文化於台灣，教育台灣人民。用以對照1966年中國文化大革命對中華文物的破壞，國民黨揭起復興中華文化的大旗，
其次國民黨藉由故宮來宣示恢復中國傳統的孔孟道德，以延續蔣家正統的合法代表，是統治階級透過掌握文化信仰、價值觀、符號等來維持其支配地位。
有論者認為台北故宮文物已與台灣產生深厚連結，是台灣文化滋養的一部分？則此試問，故宮文物會成為台灣文化嗎？相較於英國大英博物館收藏龐大的古埃及文物，埃及文物會成為英國文化的一部分嗎？
誠如葛蘭西提出「文化霸權」，台北故宮文物即是統治階級，透過掌握文化信仰、價值觀、符號等來維持其支配地位，讓其文化觀被視為普遍有效的思想。
