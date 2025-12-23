【影音】〈台灣文化的省思 – 第9講〉 向中國文化丟石頭



文/陳慶坤

視頻位址：

https://youtu.be/G4Dc81pieuI

前幾講次都一直強調中國文化殖民台灣，烙下台灣人文化意識的中國烙痕。那到底中華文化是怎麼不好，幾千年的中華文化殖民台灣不好在哪裡？ 使我們要擯棄、擺脫它？

文化研究是一種理論，更是一種政治立場，將理論產製視為其政治實踐作用的一環。因此對文化研究而言，知識從來都不是一種中立或客觀的現象，而是一種立場，發言的立場問題。

各位觀眾朋友大家好！我是陳慶坤。

今天的講題是「向中國文化丟石頭」

「向中國文化丟石頭」的構想，是轉借薩伊德（Edward Wadie Said，1935－2003）「東方主義」對西方文化傳統，提出深刻的質疑和挑戰。但是我「向中國文化丟石頭」的觀念，與薩伊德的理論、觀點毫無關係；在此僅借用台灣對中國文化的抗拒、丟石頭！



廣告 廣告



因此為何要向中國文化丟石頭？

在我對中國文化的研究，確實深感它是邪惡的、它是霸權的、它是世界的禍源！所以向龐大的中國文化丟石頭是一種壯舉。理由如下：

中國人正以無所不用其極的方式威脅、恐嚇意欲併吞台灣，揚言「血洗台灣，留島不留人」。中國幾千年文化所豢養出的中國民族性，露出面目猙獰的惡龍，台灣地處中國的邊緣，最直接感受到「可怕的中國文化」！

台灣內部受中國國民黨以中國文化洗腦，使台灣人喪失自我的主體意識，帶給台灣人心靈上的桎梏，造成人格分裂、自我認同的困境。尤其二戰後被西方殖民的國家紛紛獨立，唯有台灣到現在台灣還不是一個國家！

同屬於中國文化的國共兩黨合作，正積極企圖毀滅台灣；中國國民黨已經淪為共產黨在台灣的代言人，具有侵略性、宰制性，是一個可怕的文化。

1919中國「五四」運動，一般人對此運動都以「改變中國的那一天」加以神聖化？認為五四運動是中國知識界和青年學生批判傳統文化，號召以民主、科學之路與探索新文化運動的開始，從而影響中國思想文化教育、政治發展、經濟等。



但從結果論來看，那只是一場「義和團式」的民族主義、愛國神棍主義的崛起。

「五四運動」是改變中國確實無誤的話，那就是帶給中國人一場災難。因為，之後國共兩黨與歷代中國王朝逐鹿中原戲碼一樣，彼此互相廝殺；聖人不仁以百姓為芻狗，在赤色的中國捲起千堆「血」！

中國從國共內戰到中共1949年建政，到兵分兩路一路殺到底。

中共發動三反五反、鎮反、大躍進、文化大革命等一系列腥風血雨的政治運動，造成大規模非正常死亡人數估計幾億萬人。這些運動大規模殺戮，目的在鞏固政權。



另一路敗逃台灣的中國國民黨，1947年3月8日國府軍隊登陸基隆，也是一路殺到底，從228事件殺到白色恐怖、清鄉運動，嚴厲的政治清洗與社會改造運動，目的跟中國共產黨一樣在鞏固政權。



今年10月18日當選第12任中國國民黨黨主席鄭麗文，強調要帶領台灣成為中國人，讓台灣人自豪地說出「我是中國人」；國民黨已經明目張膽、毫不遮掩的企圖引中入台。

柏楊《醜陋的中國人》：「中國傳統文化中有一種濾過性病毒，使我們子子孫孫受了感染，到今天都不能痊癒。」台灣人感染濾過性病毒越來越嚴重？

因此，不去釐清、探討中國文化核心的問題；不去理解中華民族文化精神「本質」的問題，就無以認識、破解紅色中國問題的所在。中華民族文化宰制世界，是過去哲學家所不未曾探討的全新問題；

概括而言，在中國文化中確實早已埋下共產社會主義的條件；因為帝王政治下中華文化是一個封閉、從未經過批判的文化。

向中國文化丟石頭還不夠，台灣也要跟國民黨丟石頭？唯有認清這一外來的中國文化，其民族性是殘暴不仁，才可能阻絕延禍下一代台灣人。



