【影音】台灣最美人情味『辦桌』鄧老師高雄國軍英雄館 寒冬送暖 科技按摩2月公益 起跑！

台灣最接地氣、最具人情味的外燴飲食文化「辦桌」，日前在高雄國軍英雄館前熱鬧登場，現場擠爆，鄧老師養生事業創辦人王順泰會中宣布2月寒冬送暖公益活動，溫情滿滿，呈現傳統文化與現代公益的美好結合。

迎來31周年的「鄧老師養生事業」在高雄國軍英雄館前舉辦戶外辦桌活動。活動中，鄧老師養生事業創辦人王順泰宣布啟動「寒冬送暖公益行動」，自2月1日至2月15日止，凡年滿65歲以上長者及行動不便者，經電話預約並由館方確認後，每日皆可免費體驗市值新台幣2,000元的AI科技按摩儀器，以科技輔助健康，溫暖寒冬。

王順泰表示：「花小錢做養生，不要花大錢養醫師。」他指出，現代人常因「沒時間運動、懶得運動或不方便運動」，而忽略健康管理，因此由鄧老師專業師傅結合AI科技儀器，協助「被動運動」，讓養生符合當代科技也更可及。回顧31年前，鄧老師為全台第一家養生館，如今再度走在時代前端，創設AI科技館，實踐科技養生的新里程碑。

值得一提的是，此次辦桌餐飲由港都知名、被譽為「辦桌天后」的張素鑾所率領的河邊餐飲團隊掌理，展現正宗台式辦桌的手路與氣勢。高雄國軍英雄館館長吳俊一表示，這是該館成立40年來首次舉辦戶外辦桌活動，意義非凡，也為場館注入嶄新的文化與人情風景。

位於高雄五福路蛋黃商圈、緊鄰愛河並串聯駁二藝術特區的高雄國軍英雄館，在鄧老師進駐後，已逐漸成為結合休閒、健康與觀光的熱門據點，成為健康休閒的新據點。

寒冬送暖公益活動資訊

📅 活動期間：2026年2月1日至2月15日

📞 預約電話：07-272-5001

🎯 對象：年滿65歲以上長者及行動不便者

※ 為維護服務品質，館方將視預約狀況調整體驗時段，並保留活動最終解釋權。

https://www.youtube.com/shorts/tZTWd94MTE8