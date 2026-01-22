【影音】台灣農保史 余玲雅：我的母親余陳月瑛推動農保民主奮鬥歷程

上網搜尋台灣農民保險的發展脈絡，往往僅能看到農保條例的修正紀錄，卻難以窺見其制度成形的歷史背景。資深媒體人陳俊廷日前特別邀請前省諮議長余玲雅，分享其母親余陳月瑛在縣長任內力推台灣農保的重要歷程，為逐漸被淡忘的農民權益奮鬥史留下珍貴見證。

余玲雅在與談中回顧，早年農民因缺乏完善保險制度，一旦生病或發生意外，往往需承擔沉重的醫療負擔，對家庭經濟造成極大衝擊。她指出，余陳月瑛於縣長任內，深刻體認農民處境，並與余家家族成員及地方人士共同努力，積極向中央爭取經費，率先在高雄縣推動農民保險試辦，為日後制度化奠定基礎。

余玲雅感性強調，今日農保相關條例與老農津貼制度，並非憑空而來，而是歷經長時間的政策實驗、地方實踐與社會倡議，歷經前輩等持續努力，才逐步完成立法與制度保障。。

談及台灣民主發展，余玲雅也提到橋頭事件等關鍵歷史，並分享她近年推動省議會及台灣戰後民主史相關展覽的心路歷程。她表示，希望透過歷史回顧，讓年輕世代理解，當前台灣的農民福利制度與民主體制，都是歷經數十年艱辛抗爭與改革，才得以累積而成。

此外，前民進黨主席許信良將於本週六下午2點，在高雄市立圖書館總館舉行《天命》新書講座「台灣怎麼辦？」。她期待透過公共對話與歷史反思，持續深化社會對台灣未來方向的理解。

https://www.youtube.com/watch?v=hpzAUaT5YO0