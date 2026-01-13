【影音】司法節論壇檢視台灣法治現況 專家呼籲政府立即平反太極門假案

司法節論壇檢視台灣法治現況，專家呼籲政府立即平反太極門假案。聯合國NGO世界公民總會等近30個民團，1月11日適逢司法節當天於臺大舉辦「國際人權兩公約的國家義務-以太極門假案為例」論壇，匯聚各界關注司法與人權議題。專家強調，太極門案歷時30年，稅捐機關多項公文已明顯違背稅法基本原則，盼早日還人民清白。

太極門掌門人暨聯合國NGO世界公民總會副主席洪道子博士表示，良心是心鑰，是啟開人類良知善行的關鍵鑰匙。良心亦是心藥，是護衛地球永續、守護世人平安的藥方。個人乃至制度的「良心」是穩定世界發展的正向能量，也是國家司法改革的定海神針。洪博士感謝大家以太極門案例為鏡，喚醒世人與國家的正義與良心，發揮世界公民的力量，敦促政府落實保障人權，促進世人福祉與世界和平。

新興宗教研究中心創辦人暨理事長、《寒冬》雜誌總編輯Dr. Massimo Introvigne指出，不公義不僅存在於法律條文，更潛藏於官僚對權力的錯誤詮釋與傲慢。在司法節，尚未解決的太極門案件，成為一個令人痛心的提醒。面對這項國際公認的錯誤，太極門展現了非凡的耐心、尊嚴與韌性。將苦難轉化為和平的抗爭，將不公義與傷痛凝聚為一場全球性的良心運動。

臺灣財經刑法研究學會理事長陳志龍表示，太極門稅案是台灣稅捐史上最可恥的案件，稅務員沒有任何的稅務調查，憑空杜撰的金額，沒有金流、沒有證據存在。呼籲自始無效的假案應立即平反，並恢復其所造成的損害。

東吳大學法學院教授葛克昌表示，侵害納稅人人權最嚴重的往往來自公權力，而司法體系正是關鍵環節之一；尤其是檢察官，已因太極門案件中暴露的違法濫權行徑而轉為「深惡痛絕」，台灣司法文化長期賦予檢察官過高權威，卻缺乏有效制衡，台灣民眾對公權力侵害人權深感憂慮。

真理大學法律系教授吳景欽提到，太極門假案是由檢察官發動，違反偵查不公開，過了30幾年都是這樣。近期的案件中，檢察官更當庭表示筆錄由他決定，甚至捏造證據，情形與當年太極門假案如出一轍。

中正大學財經法律學系特聘教授黃俊杰指出，稅捐機關多項公文已明顯違背稅法基本原則，太極門案存在「重大課稅程序瑕疵」，以及未依法適用所得稅法第83條之1、未經財政部核准即行使公權力等問題，依法應屬無效處分。

前高雄國稅局簡任稽核黃坤光表示，太極門乃師徒以中華傳統優良文化之道德良心及道家氣功修身養性，並非經濟行為，根本無應稅所得額產生，卻被政府以宛如明朝東廠之恐嚇詐騙特務手段違法課稅及徵收。

法稅改革聯盟發起人暨仲裁人陳逸南表示，太極門假案，在最高法院沒有判之前，行政法院卻先行作出分割判決，這是錯誤的，即便後來有了新證據與新事實，卻受限於「既判力」而難以翻案，他認為太極門假案根本早就要結案，盼早日還人民清白。

前臺灣高等法院行政庭長兼審判發言人溫耀源表示，太極門案是一個台灣法治的汙點，這個汙點不解決，是台灣的法治退化，而且是在國際間對台灣的法治大打折扣。假如哪個人有道德勇氣，把太極門案平反，他就應該得到司法的獎章了。

人權工作者陳欽生曾在戒嚴時期被以《懲治叛亂條例》起訴、面臨死刑威脅，他表示，到目前為止，沒有任何政黨願意找出加害者出來道歉，這是政治受難者心裡最難過的事。他認為，過去發生的事與太極門假案幾乎雷同，他希望利用自身的故事提醒關心台灣土地與正義之士。