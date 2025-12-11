影音《品味，比聰明更珍貴，無法複製的靈魂》依黃仁勳講稿原文意境改編/創作陳俊廷

《品味，比聰明更珍貴，無法複製的靈魂》創作：陳俊廷（依黃仁勳講稿原文意境改編）

全球人工智慧晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳在劍橋的演講，最近在網路上大量分享，廣獲迴響。他對著台下那群全世界最聰明的學生說：「我們必須承認：智力、聰明（Intelligence）即將變成一種商品。」而「品味，比聰明更珍貴，才是無法複製的靈魂」。資深媒體人看完全文很有感創作《品味，比聰明更珍貴：無法複製的靈魂》全曲5分36秒將黃仁勳劍橋講稿完整摘要入歌。因應手機短影音再精簡的1分30秒率先上線，上網閱聽會讓您有感的震撼，cc字幕20國語言切換...

此外，何謂《品味》?黃仁勳所講的品味，並非中文傳統的說文解字，5分36秒16：9寬螢幕電影版將完整詮釋，上網訂閱分享按讚，即時掌握有內容、有知識與娛樂的MR.CCT新聞音樂網最新動態，與世界同步成長。

《品味，比聰明更珍貴，無法複製的靈魂》1分30秒歌詞如下(從5分36秒版摘要部分)：

⭐能品味—才是無法複製的靈魂

在資訊爆炸裡 看見最對的那一瞬

不是你多會做事 而是你會怎麼選

AI能給你萬種答案 你決定哪一個能成真

⭐品味——源自你受過的苦痛

AI擁有世界資料 卻沒有一次心痛

你曾迷惘流淚 所以洞察更深

這些不完美

正是你最珍貴的天分

你不是會被AI取代

你會輸給更會指揮AI的人

不要再當答題的機器人

去選擇 去思索 去擁抱不確定的靈魂

當聰明變得廉價以後

你唯一昂貴的

是無法複製的

—你的品味。

