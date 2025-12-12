影音《品味，比聰明更珍貴 無法複製的靈魂》黃仁勳劍橋講稿原文意境改編曲/創作陳俊廷(完整版)

全球人工智慧晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳在劍橋的演講，最近在網路上大量分享，廣獲迴響。他對AI時代的價值，尤其強調「品味」關於人工智慧時代人類價值的見解，定義為一種極度理性的「選擇力」。他對著台下那群全世界最聰明的學生說：「我們必須承認：智力、聰明（Intelligence）即將變成一種商品。」而「品味，比聰明更珍貴，才是無法複製的靈魂」。

資深媒體人看完全文很有感創作《品味，比聰明更珍貴：無法複製的靈魂》全曲5分36秒將黃仁勳劍橋講稿完整摘要入歌。

黃仁勳在演講中強調隨著AI的崛起，智力將成為一種便宜的「商品」。他認為，過去社會對高智商和考試分數的追求將不再是稀缺資源，因為AI能比人類更快速、精確地完成標準化工作。黃仁勳提出，人類未來真正的價值在於「品味」，他將品味定義為一種極度理性的「選擇力」，即在資訊過載和缺乏明確定義的問題中，能夠識別出什麼是重要且最有價值的能力。他並指出，這種品味源於人生中的痛苦、失敗和「第一性原理」的深刻理解，並指出人們不會被AI取代，而是會輸給那些更有品味、更善於指揮AI的人。

何謂《品味》?黃仁勳所講的品味，並非中文傳統的說文解字，5分36秒16：9寬螢幕電影版完整詮釋。

《品味，比聰明更珍貴，無法複製的靈魂》5分36秒版

🎵《品味，比聰明更珍貴》

詞曲創作：陳俊廷（依黃仁勳講稿原文意境改編）

【主歌1】

未來的風 吹散舊世代的夢

智力變成商品 像自來水一樣透明流動

分數再高 也擋不了AI的洪流

它一百分比你更快 把程式寫得更精準

【Pre-Chorus】

那我們還剩什麼？

當聰明 變得不再稀有？

黃仁勳說 要大聲說

價值不在智商裡頭

【副歌】

⭐品味——才是無法複製的靈魂

在資訊爆炸裡 看見最對的那一瞬

不是你多會做事 而是你會怎麼選

AI能給你萬種答案 你決定哪一個能成真

⭐品味——來自你走過的傷痕

那些失敗與痛楚 鍛鍊獨特眼神

當聰明變便宜 人性就更確定

真正昂貴的

是你看見未來的品味與本質感應

【主歌2】

定義不清的工作 最值得你的靈魂

沒有標準答案 AI算不出那個可能

市場迷濛 該向左還是向右拐？

你的直覺 比任何模型更勇敢

【Pre-Chorus】

他說策略不是做什麼

更是什麼你願意不做

第一性原理推回頭

看清本質 世界就會開口

【副歌】

⭐品味——才是無法複製的靈魂

在資訊爆炸裡 看見最對的那一瞬

不是你多會做事 而是你會怎麼選

AI能給你萬種答案 你決定哪一個能成真

⭐品味——源自你受過的苦痛

AI擁有世界資料 卻沒有一次心痛

你曾迷惘流淚 所以洞察更深

這些不完美

正是你最珍貴的天分

【橋段 Bridge】

你不是會被AI取代

你會輸給更會指揮AI的人

品味積極 你才能讓它

創造前所未有的火花

【尾副歌 / 高潮】

⭐未來不是製造者 而是編輯者

AI寫萬字 你決定哪一句能穿透心窩

⭐不要再當答題的機器人

去選擇 去思索 去擁抱不確定的靈魂

【結尾 Outro】

當聰明變得廉價以後

你唯一昂貴的

是無法複製的

——你的品味。

MR.CCT新聞音樂網

https://www.youtube.com/watch?v=aBElJZGRdF4