（影音）孫鵬60大壽 孫安佐獻吻送上大擁抱

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人孫鵬19日歡度60歲大壽，與老婆狄鶯、獨子孫安佐一家三口歡度，溫馨享受天倫之樂。

狄鶯事後曬出孫安佐告白老爸影片，畫面中孫安佐消瘦許多，他用英文對老爸獻祝福，「我的老爸，生日快樂」，並主動送上擁抱，孫鵬也用英文表示：「親我！」孫安佐隨即大方親吻孫鵬臉頰，一旁狄鶯看到父子溫馨相擁畫面，竟忍不住笑了出來。

爆笑的是，孫鵬接著還不斷說「兒子，我愛你」，一旁孫安佐暖心回應「我知道」，讓狄鶯忍不住說：「非常開心的夜晚，我2個最愛的男人，父慈子孝，一生無悔，守著守著；老公，生日快樂。」

相關影片：〈影片取自狄鶯臉書，如遭移除敬請見諒〉

