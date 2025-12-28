（影音）宜蘭7.0強震 竹北吊車大王豪宅水晶燈劇烈擺動

〔記者林南谷／台北報導〕昨(27)晚深夜11點5分，宜蘭外海發生規模7.0大地震，台灣東南部海域今天7時03分又發生芮氏規模4.2有感地震，最大震度為台東縣卑南2級，昨晚這一震，也震醒一大票在睡夢中民眾。

「竹北吊車大王」胡漢龑昨晚在地震當時拍下自家水晶燈狂搖畫面，讓人看了怵目驚心。地震發生時，胡漢龑正好在自家豪宅6樓，馬上拿起手機對準家裡的水晶吊燈，不斷喊：「超扯超扯，第二次警報又響了，你看看還沒停掉。」

廣告 廣告

因地震搖了好幾10秒，搖晃時間相當久，胡漢龑又驚呼：「你看6樓水晶燈可以搖到這個樣子，希望所有好朋友們平平安安啦，太誇張了，頭一次看到搖晃得這麼厲害。」

地震發生後，胡漢龑隨即在臉書發文祈求天佑台灣，「真的是嚇死寶寶了，連新竹都搖晃的這麼大，希望沒有災情，願大家都平安。」更表示避難包一定要準備，同時關閉火源。

相關影片：〈影片取自胡漢龑臉書，如遭移除敬請見諒〉

【看原文連結】

更多自由時報報導

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

震超大外島也有感！東部海域23:05規模7.0地震 最大震度4級

農曆11月「生肖運勢」總整理…布局2026「關鍵第一步」要踩對！

地震別急著下床！消防署提醒「保命3動作」 守護枕邊安全

