影音／【專訪4-1】基隆的繁華與落沒 童子瑋：早年舶來品基隆才買得到

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

民進黨基隆市長參選人、基隆市議會議長童子瑋接受《CNEWS匯流新聞網》專訪。童子瑋細數基隆市由昔日的繁華到如今的城市邊緣化，還有面臨產業下滑、人口流失與高齡化挑戰的過程，因不想基隆淪為「旅館」般的定義，決定從政改變現況。他更否認與總統賴清德有所謂「皇親國戚」的關係，因為第1次參選市議員，是無黨籍身分，加上家族團隊完全不支持，幾乎是沒有任何家族、政黨資源的奧援下，1個人辛苦往前衝。

童子瑋說，基隆已經慢慢的不再是台灣新聞裏的重心，不僅很容易在新聞上被邊緣化，在城市發展上，也落後了很多。他回憶過去的基隆是很繁華的城市，在他出生之前，基隆港從日治時期開始，就是台灣很多行業的核心，過去的貨物進出口都在基隆，所以基隆港曾經是世界第7大港；貨物多，人潮就多，商業活動也非常繁盛，所以當時的相關產業鏈，絕對是非常可怕、驚人的商業數字。

童子瑋表示，小時候記憶中的基隆非常繁華，也是很好逛街的地方，是一個很時髦的城市，例如在還沒解嚴之前，要買舶來品，一定到基隆買，在國際貿易還未興起前，只有基隆的委託行，可以買到日本的水果、日本製的面速力達姆藥膏等，所以基隆人曾經是自豪的。他說，記憶中，知名藝人周杰倫是會來基隆辦簽唱會的，但在時代的演變下，現在只會到台北市或高雄市、台南市等，所謂一線大城市。

童子瑋感嘆，小時候對基隆那種光輝時刻的印象，一種基隆人的光榮感，已逐漸隨著時代演變而消失。現在整個基隆港附近的相關產業鏈，已嚴重下滑，人口也不斷流失，也造成高齡化現象，年輕人必須出外找工作，這就是現在的基隆。

童子瑋說，服完兵役又出國了一段時間，回到基隆以後，印象很深刻的，就是站在海洋廣場的一幕。當時從客運下車，發覺基隆的山和海怎麼那麼漂亮，也許是很久沒回台灣，有一種對故鄉的情懷吧。他說，自己一開始在家族企業裡上班，但慢慢的發現，在白天是沒有任何同學、朋友的，接觸的，甚至面對的客戶，竟然都是長輩、老人或是比自己年長的大哥大姐，同一世代的同學、朋友，全部幾乎都在外地工作，都在大台北地區，甚至更遠的城市裏奮鬥。

童子瑋說，當時就有一個很深的感覺，就是基隆的活力不見了，年輕人不見了，基隆彷彿成了基隆人的「旅館」，早上出門上班，晚上才回來洗澡睡覺，沒有事業在這裡，那也代表著整個產業的核心不見了。自己也開始對這個城市的發展，有一些想像跟期待，也有了從政的初心。

童子瑋表示，基隆的基礎建設，嚴重的不足，甚至落後，走在台北人行道，會覺得很舒服，也許手中拿著一杯星巴克，或者拿著iPhone手機，還能呈現一種流行感，但在基隆，就會有一種人行道怎麼會這樣，甚至於根本沒有人行道，連水溝都感覺是破舊的。他說，由於想要改變，開始有了想法，譬如委託行，怎麼樣可以利用地方創生政策，讓它激發一些新的活力，又或是日治時間的「義重町」，現在的義二路，想創造出一些不同的氛圍或流行感，因此有決定從政的念頭。

童子瑋說，基隆的魚貨市場，其實是非常富有文化歷史的一個地方，還是北台灣最大的漁貨地，可是沒有被好好善待，應該有更好的商業價值或是更好的環境，讓更多的人可以感受基隆的特色，所以決定往前衝，決定從政了。他也舉桃園青埔地區為例，因為機場捷運與高鐵的開通，一個非常鄉下的地方，現在大概是全台灣人口移入的前3名，在12年間瞬間發展起來，更在桃園市升格後，在交通運輸帶動下，不管是房價還是人口數，讓整個桃園市活了起來。

童子瑋說，自己是家族裏的第三代，阿公就希望自己接下家族公司，傳承家族企業，所以當自己有了從政的理想，就面臨家族人員的一路反對。他形容剛開始的時候，真的是頭破血流的在衝撞，甚至被趕出家門，由於阿公的反對，全家都反對，幾乎到了沒有人敢跟自己講話的地步，也沒有家族成員敢支持。最後自己一氣之下，就有點半離家出走的味道，一個人努力，沒有任何資源，任何家族奧援下，獨自往前衝。

童子瑋強調，很多人過去誤會，當初是「阿公」叫自己出來參選的，其實對阿公來說，一直都在地方服務，從年輕到老，就連爸爸接著阿公的棒子，一邊做生意，一邊服務地方，認真說，服務的人比議員這個層次更多。當然，因為家族反對，所以他投入從政的過程，就非常辛苦，包括人脈、個人薪資都完全被砍了，選舉真的沒有任何經費，只能跟朋友借錢，那也是人生中最辛苦的一個階段。

說到總統賴清德，童子瑋說，自己參選第1屆市議員時，是無黨籍身分，而當時賴清德是行政院長，不可能支持一個不是民進黨員的候選人，而當年在地議員有兩名民進黨籍，更不可能幫忙1個無黨籍的候選人。他回憶，當時真的是一個人，靠著同學朋友往前衝。

童子瑋也說了1個當年決定從政後的小故事。他透過手機，傳了1封簡訊給爸爸，內容是告訴父親，從小到大，都沒有說過真的想做一件什麼事情，當時算是人生第一個決定，知道家人會擔心，但他想做。不是因為個人，不是為了爭取什麼位置，決定參選是因為認定基隆是一個家。

童子瑋也自嘲，當時寫著寫著都感動了自己，當時也真的是一步一腳印，選戰真的是很辛苦，挨家挨戶的拜託，幾乎每個星期都走過3次以上。一開始也沒人認識他，只能自我介紹是阿公童永的孫子，是媽祖婆的孫子等，靠同學朋友陪伴，一戶一戶的走。

童子瑋也自豪的表示，當年好不容易順利選上市議員，而且在選區是第1名，還是無黨籍。那是真的是自己雙腳走出來的，但也不否認家庭背景，有一些影響，至少拓展人脈比較快速。

照片來源：CNEWS匯流新聞網

