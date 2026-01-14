影音／【專訪4-2】年紀太輕國民黨朋友勸他再等等 童子瑋問：「基隆人可以等嗎？」 3

有意角逐下屆基隆市長的現任基隆市議會議長童子瑋接受《CNEWS匯流新聞網》專訪時提到，做為一個議長，他深刻體悟到在政治實務中是無法獨斷獨行的，仍必須具備卓越的溝通與協調能力，透過連署與說服來凝聚同儕共識。他指出，家庭背景對他的影響相當深遠，尤其是在爺爺與父親身上學到調解公共事務，使他自幼便培養出團隊合作與資源共享的觀念。

童子瑋說，他是媽祖的虔誠信徒，地方上得民眾也都稱呼他為「媽祖孫」，而信仰的力量源於眾人共同且虔誠的信念，一路上深受媽祖的庇佑與廣大信眾的協助，這種深厚的社群情誼與信仰連結，「就像是織成一張綿密且堅固的網，為他個人提供心靈支撐的同時也凝聚了群體的力量」。

童子瑋表示，儘管他在從政後曾對政治競爭中的謾罵與攻擊感到不適，但他仍堅持以服務為本的使命感，思考如何從家族精神中汲取能量，並在民主體制中實踐「集體共好」。

童子瑋表示，他在進入議會後有一個深刻體會，就是議會的運並非個人能隨心所欲，而是必須遵循合意制，透過溝通、連署與其他議員共同建立平台，才能產生足夠壓力促使市政府推動建設；這種重視團隊合作與資源共享的特質與他的成長背景也有很大的關係。

童子瑋提到，他的祖父與父親過去皆長期擔任調解會主席，並積極參與公益社團回饋社會，使他從小在耳濡目染下養成良好的人際溝通能力，即便從政後需面對政敵的污衊與攻擊，他仍秉持「走得正、行得正」的初衷，將心力專注於市政建設與社會服務，將不同意見視為民主社會的常態。他說，「這種議會運作邏輯就像多人划龍舟，即便掌舵者有明確方向，仍需集結眾人力量整齊劃一的划槳，才能產生足以推動船隻前行的巨大動力。」

談到他從政的心路歷程，童子瑋強調，參選市長並非為了權力地位，而是基於對城市改革的迫切使命感，提到從擔任議員到議長的從政經歷，其實最初並未得到家族太多助力，直到連任第二屆議員並獲得家族認同後才有輕鬆的感覺，隨後在擔任議長期間致力於服務同事，並與跨黨派人士及高層建立深厚關係。儘管國民黨友人因對手正在尋求連任而勸他等待，認為他的的年紀尚輕，可以遵循傳統體制慢慢升遷，但童子瑋強調「基隆人可以等嗎？」

童子瑋直言，基隆目前的客觀數據與生活環境顯示已落後其他城市，因此他堅持要為基隆創造改變的機會與希望，而非僅是水道渠成等待時機。他說，「這就像是在修補一艘已經在漏水的船隻，對於急需改變的現狀而言，填補破洞的急迫性遠比船長何時升職更為重要。」

