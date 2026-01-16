影音／【專訪5-3】讚林右昌改變基隆建設 童子瑋喊：下任需要「生活市長」 11

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

民進黨基隆市長參選人、基隆市議會議長童子瑋接受《CNEWS匯流新聞網》專訪表示，他要做一位「生活市長」，並指出通勤一直以來都是基隆人的痛苦與負擔，且目前雖陸續推動基隆捷運計畫，但規劃僅只到八堵。他說，不到基隆的捷運不叫基隆捷運，這是很荒謬的事情，且目前捷運規劃就差最後一步，並宣誓一定要完成，盼中央與地方坐下來談，讓基隆產業更好，人流回籠。

童子瑋表示，前基隆市長林右昌非常務實，花非常多心力一步一步規劃城市，是一個建設型的市長，讓基隆人感受到30年以來的真正改變，包括東岸商場、國門廣場。另外，他也指出，現在的基隆市長謝國樑很重視親子館，做了不少親子場域，創造遊憩空間，這是一個亮點；再者，謝國樑時代的演唱會也創造新亮點，但自己希望未來能打造永續且有希望的基隆市，讓年輕人能夠回流。

童子瑋直言，他要當一個「生活市長」，從交通發展解決基隆市的通勤問題，透過交通帶入產業發展，帶入基礎建設，更要把長照醫療做得更好。此外，還有基隆港跟基隆市的整合，讓交通、產業、生活更加優化。

針對基隆市交通政策，童子瑋也說，基隆人上學通勤，每個人幾乎要很早起床趕客運、趕公車、趕鐵路，從年輕到上班每天都在趕車，更何況是通車塞車，通勤是基隆人的長久負擔。

「通勤是長久來基隆人的痛苦。」童子瑋提及，基隆市有大量通勤人口，但基隆市政府是否有思考如何讓基隆更方便，在交通建設上，他一直在推動捷運計畫，目前捷運只推動到八堵，沒有到基隆的捷運就不叫基隆捷運，這是很荒謬的事情。

「不是喊假的，就差最後一步。」童子瑋說，捷運的目標就是要串聯北北基桃，對接北北基桃生活圈，一定要完成。他說，中央跟地方一定要坐下來談，政府建設是為了創造更好的生活環境，帶動產業發展。

童子瑋分析，若捷運完成，產業會沿著捷運進來投資，且沿線還能興建社會住宅，解決青年就業及房屋等問題，讓人出去及回來更方便。此外，他也提到，在施工過程會經歷黑暗期，這時就可以利用基隆市公車在各區用來連結台北，讓市公車在尖峰時刻是可以往返台北接駁市民，只要與台北市政府做好對接。

再者，童子瑋強調，未來醫療需求，也可以透過大數據來串接人流數，整個配套都在準備當中，但仍然要先解決通勤的問題，通勤問題會比亮點更重要，讓私人運具可以進一步減壓，未來會有很多配套措施，現在有很多事情可以做調整，一步一步來努力。

照片來源：CNEWS匯流新聞網

