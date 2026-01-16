影音／【專訪5-4】看齊高雄、翻轉基隆 童子瑋推「市港合一」：我能讓中央地方坐下來談 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

民進黨基隆市長參選人、基隆市議會議長童子瑋接受《CNEWS匯流新聞網》專訪，談及產業方面的願景，他看好基隆港的轉型潛力，盼仿效高雄模式推動「市港合一」並引進科技產業與地方創生能量，多次強調「我相信我有能力做得到」，將基隆打造成具備自信、活力且年輕化的韌性城市。

「市港合一喊很久了，從我小時候喊到現在，但沒有真正合一，都貌合神離。」童子瑋表示，過去基隆港的商業貨物模式繁盛，但隨時代演變，若將基隆定調為海洋城市，必須透過中央、地方的協調，重新規劃市港合一。

童子瑋以高雄為例，高雄港與高雄市政府是合作的「高雄共同開發公司」，大家共同開發、共同收穫、共同利益，所以高雄港這幾年發展得很不錯，貨物不斷成長，同步把觀光也做得很成功，日前韓國女團BLACKPINK就到高雄做演出，非常不容易。

童子瑋說，高雄港讓生活在城市的民眾大家有錢賺，靠商務港、靠貨物港，有整個產業鏈才是城市賺錢的脈動，更創造周邊效益、演唱會經濟，全部同步進行。他有自信表示：「市港合一，我相信我做得到，我有足夠的空間讓中央地方坐下來談。」

童子瑋強調，他所謂的「共同利益」是大眾利益，中央、地方應該去談基隆港競爭力在哪裡、重新找回貨運或船等，只要有一些貨物進來，這些公司就會慢慢進來。他說，因為現在幾乎大量移去台北港，侵蝕了大多數工作機會，產業必須外移，但基隆港西岸就還有很多貨櫃碼頭可以做開發，未來會努力招租。

童子瑋也說，依照北五堵的捷運計畫，有很大空間做招商引資，吸引一些科技公司進來，因為根據歷史脈絡，北部的科學園區一定會飽和，因為有捷運一定會往基隆走，到時候廠商願意進來。他說，可以把過去放貨櫃的地方重新做整理出一個區域，現在就必須跟相關單位談好，才能讓科學園區往基隆延伸，把科學園區建置起來。

「我相信我有能力做得到。」童子瑋再次強調，他想主推地方創生，讓青年回鄉，找到在地發展的DNA，創造青年的理想。他舉例，基隆有美軍時期遺留下來的酒吧文化，如果開特色的酒吧，經過專業的評估，市府看到有永續發展的能力，市府可以投資補助，但不是永久補助，也要有活下去的能力，補助是讓青年有足夠基礎發揮創意理想。

