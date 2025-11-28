影音《山在說話的地方～阿里山賓館》百年風華4分鐘版 CC字幕詞曲影音創作 陳俊廷
🎵 **《山在說話的地方—阿里山賓館》詞曲影像創作 陳俊廷
創作背景：「阿里山賓館」，其前身為日本總督府的俱樂部，橫跨日治至今接待過九位日本總督與五位我國總統，還有多國元首與外交使節皆曾指定造訪的該旅館，當前在石川傳媒接手後，除了投入大量心力保存賓館文物，更將其打造為深具美學與療癒的全台海拔最高的頂極渡假飯店。
「2025阿里山神旅行」將於12月19日至22日盛大展開，集結澎湖、金門、馬祖及嘉義新港媽祖等多尊神明，於12月20日清晨在祝山觀日平台共同迎曙光祈願。阿里山賓館推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案。資深媒體人陳俊廷眼見不為憑特別創作《山在說話的地方》歌曲，製作長短影音版，上網MR.CCT新聞音樂網，音樂影像阿里山風情長版4分鐘上線。
🎵 **《山在說話的地方—阿里山賓館》
【Verse 1】
雲在山巔慢慢地停下
老故事在風裡悄悄說話
這木的香氣穿過了長廊
時光在每一個角落發芽
【Pre-Chorus】
歷史在窗邊輕輕呼吸
日出把天空染得明亮
踏進來彷彿回到過往
奢華與記憶在此綻放
【Chorus】
阿里山賓館 群山守著光芒
百年風華與潮流同行同航
每一夜溫暖 每一步安詳
讓旅人心裡有了家一樣
阿里山住宿的第一首選
在這裡 夢會開成光芒
【Verse 2】
晨曦把窗景渲染成金黃
茶香隨微風飄得悠長
柔光與笑聲在房裡流淌
把旅途化成被擁抱的時光
【Pre-Chorus】
每一步踏著故事的痕跡
旅人的足跡交織成詩意
每一間房都煥然而美麗
新與舊在此和諧共棲
【Chorus】
阿里山賓館 群山守著光芒
百年風華與潮流同行同航
每一夜溫暖 每一步安詳
讓旅人心裡有了家一樣
阿里山住宿的第一首選
在這裡 夢會開成光芒
【Bridge】
從雲海晨曦到霞光綻放
每一幕都讓人捨不得遺忘
古典的優雅 現代的能量
在山的懷抱裡悄悄綻放
【Final Chorus】
阿里山賓館 旅程從這裡啟航
歷史在耳邊 未來在心上
住進被風與歲月雕刻的時光
讓靈魂也悄悄亮起光
唯一的選擇 永恆的想像
阿里山住宿永遠首選的地方
MR.CCT新聞音樂網
https://www.youtube.com/watch?v=td9vBdV0Kao
其他人也在看
中國祭日本旅遊禁令 結果制裁自己人
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗先前因提到「台灣有事」將引發日本存亡危機事態，觸動中國敏感神經，中國政府呼籲國民勿前往日本，中國各大航空公司紛紛取消航班和機票。儘管中國官方試圖打擊日本，被制...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
赴泰搭船「看著行李落海漂走」！旅客求助 客服竟全在笑
出國旅行，行李弄丟可謂相當頭痛。日前有澳洲遊客抱怨，到泰國搭渡輪時，甲板上行李全落海，從拍下的影片可見，大家眼睜睜看著行李隨海漂走。事後去找渡輪公司索賠，開價10萬泰銖（約新台幣9.7萬）對方幾乎都在嘲笑，因為堅信一個行李箱的價值不可能超過2萬泰銖（約新台幣1.9萬），少數旅客力爭到底，才把賠償拉到5萬泰銖（約新台幣4.8萬）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
12/25、元旦國道疏導措施 1行為恐噴6000元
[NOWnews今日新聞]114年行憲紀念日暨115年元旦均為單一假日，因非民俗性假日，高速公路局研判，行憲紀念日當日多為短途單日旅遊旅次，元旦當日除短途單日旅遊旅次，亦包含前往跨年活動後返回居住地之...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
重溫「賽德克．巴萊」電影場景 台中雪山坑登山步道完工
台中市觀光旅遊局斥資近5千萬元興建雪山坑登山步道，1、2期工程日前完工，全程2.4公里，分成大環跟小環，吸引遊客到訪。台中市長盧秀燕和平專案，今天到雪山坑登山步道視察。盧秀燕表示，希望山林之美被民眾看見，市府在和平區建置吊橋及步道，方便民眾通行及遊客遊玩，目前台中市共68條登山步道，市府在和平區建置自由時報 ・ 1 天前
宜蘭變身秋冬仙境 金色山毛櫸、漸層色落羽松！6條紅葉散步路線太療癒
宜蘭秋冬美景全面爆發，山林間像灑上溫柔濾鏡！金黃山毛櫸、橘紅落羽松輪番上陣，把整座城市妝點成浪漫仙境。今年特別精選 6 條人氣紅葉散步路線，從湖畔倒影到山谷步道，一步一景美得像明信片。無論是想來場靜心森呼吸、親子漫步，或是拍出季節感滿分的旅拍照，都能找到最適合的路線。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 20 小時前
錯抓風波引憂！玩中東危險？達人：觀光區安全、留意「宗教禁忌」
近年中東旅遊熱潮漸起，但阿布達比近日的誤抓事件卻引發恐慌，讓人擔憂前往中東旅遊的安全。旅遊業者強調，只要尊重當地宗教文化、注意服裝規範，並了解入境相關規定，就能安心享受獨特的中東旅遊體驗！專家指出，埃及與土耳其已成為亞洲旅客最安全、最成熟的中東旅遊目的地，而阿布達比、杜拜的治安甚至比歐洲還高。入境後，入境隨俗、跟隨導遊領隊，尊重文化差異，就能創造特別的中東旅遊回憶。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
后里泰安鐵道文化園區斥資3000萬改善 展現新風貌
台中后里泰安社區每年冬季落羽松變色與櫻花綻放時節，湧入遊客，為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區旅遊環境品質及體驗感，台中市府爭取中央補助投入近3000萬元經費，進行舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，工程日前完工，為園區帶來旅遊觀光新亮點。自由時報 ・ 23 小時前
南投竹山仙氣爆棚 九重葛花瀑、秋色瀑布步道、森林木屋包棟！秋冬限定5條路線很夢幻
南投竹山秋冬景色再度美成仙境！從夢幻九重葛花瀑、潺潺溪谷間的秋色瀑布步道，到獨享森林的小木屋包棟秘境，今年推出 5 條期間限定的絕美路線，讓旅人一次收集花海、森林、瀑布與山間秘境。無論是拍照控想捕捉粉嫩花瀑，還是想深度吸收芬多精、享受靜謐山林氛圍，都能在竹山找到最療癒的行程。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 19 小時前
依賴科技！77%台人用AI規劃旅行
[NOWnews今日新聞]數位旅遊平台Agoda發布「2026旅遊展望」，顯示台灣旅客的兩大新趨勢，包含規劃工具「以AI為先」，以及對較為冷門或小眾目的地的興趣持續升溫。本次「2026旅遊展望」顯示，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季點燈！泡湯看燈海、竹簍煮溫泉蛋、福安宮求平安！一日行程這樣排
2025 屏東四重溪溫泉季浪漫登場，南國冬季因溫泉霧氣與繽紛燈海而格外迷人。今年不僅延續人氣的光影步道、燈飾裝置，更加入療癒系體驗，如竹簍煮溫泉蛋、藥師佛占卜蛋，以及深受親子喜愛的水豚餵食活動。從溫泉公園的燈海散步、飯店泡湯，到福安宮祈福、海線看展，一日即可收集祈願、美食、溫泉與海景，是冬季最完整、最舒心的旅行提案。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
華信航空ATR新機今抵台！松山機場「水門禮」迎接
華信航空ATR72-600新機抵台！華信航空自購ATR新機國籍編號B-16865，在法國土魯斯ATR原廠完成交機後，11月24日從法國出發，沿途飛航經過埃及、阿布達比、印度、曼谷，於今（28）日下午16時順利抵達台北松山機場。華信航空董事長陳大鈞、總經理莊明哲親自前往接機，松山機場也為這架新機舉行象徵好運的灑水儀式。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台東打造「慢旅」觀光 搶攻明年平日住宿補貼商機
國旅被批評沒有創新、費用又高，行政院明（2026）年要推出平日住宿補貼搶救國旅。台東縣為了要吸引遊客，今年輔導30家旅宿餐飲，透過「看得見、聞得到、摸得到、感受得到」的慢旅行程，融入旅遊路線留住遊客，在明年刺激國旅方案成為更有吸引力的地區。公視新聞網 ・ 1 天前
日式插畫 AI 旅遊日誌｜行程秒變日系繪本！Gemini 隱藏指令公開，零畫功做出手繪風遊記
現在計劃旅行，除了用 Excel 或 Google Maps 整理行程，最近在社交平台 Threads 和 Instagram 上更掀起一股「AI 旅遊行程繪本」熱潮！許多網友分享將原本平平無奇的文字行程表，透過 AI 工具一鍵轉化為充滿溫度的「日系水彩風」手繪插圖，精美程度媲美專業插畫家。原來這個功能完全免費，只需要用對指令，你也能輕鬆做到！Yahoo Tech ・ 2 天前
東京銀杏11月底最美 神宮外苑、東京大學到昭和記念公園！6大銀杏紅葉景點散步
每年11月下旬至12月上旬，東京正式迎來一年中最金黃、最浪漫的時刻。城市街頭換上秋冬限定的金色濾鏡，無論是兩旁佇立百棵銀杏的神宮外苑大道、氣勢磅礴的昭和記念公園，或是充滿學術氣息的東京大學本鄉校區，都被染成一片暖黃色的夢幻景象。同時，新宿御苑、六義園、高尾山也陸續進入紅葉盛期，楓紅與銀杏交織出層層遞進的秋色，是旅人最喜歡的散步季節。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 20 小時前
高雄冬季國際旅展400攤位限定優惠拚買氣
[NOWnews今日新聞]瞄準寒假旅遊旺季商機，高雄市旅行公會冬季國際旅展於今（28）日至12/1在高雄展覽館登場。業者祭出多項優惠刺激買氣。其中，高雄館以「高雄遊樂園」（KaohsiungWonde...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
搶進普發一萬商機 東勢林場推出CP超高雙人住宿套票
普發一萬元之後，許多民眾規劃用作旅遊經費，東勢林場配合普發一萬熱潮推出超值旅遊優惠—「普發一萬・9999套票」限時開賣！用不到一萬元的價格，即可入住森林渡假會館兩天一夜，享受雙人住宿加上一泊二食，絕對是旅客旅遊首選。東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，普發一萬我們希望旅客能把這筆錢用在真正能放鬆、能留下回憶的地方。原價超過1萬五千元的住宿，這次以9999 套票內容包含3間森林渡假會館標準房一泊二食，不只是價格漂亮CP值更高，更是一趟能充電的森林之旅，讓旅客從踏入園區那刻起，就能享受專屬於森林的療癒感。即日起至 114 年 12 月 31 日開放購買；票券使用期間自 115 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止平日使用，讓旅客避開擁擠人潮、盡情享受靜謐山林。東勢林場位於台中近郊，一直以來便以豐富生態資源、森林浴步道、體能訓練場以及濯足園受到遊客喜愛。場內四季風景皆具特色，春櫻、夏油桐、秋楓、冬梅，皆是旅客前來放鬆的好時節。本次推出的 9999 套票，將住宿體驗整合成更高 CP 值的選擇，搭配普發一萬元政策，可讓旅客以最低預算享受真正具質感的森林旅程，歡迎民眾把握此次限時優惠，於平日安排一台灣好新聞 ・ 19 小時前
快閃東京要怎麼玩？週末2天1夜經典旅遊行程推薦
上了五天班好想去旅行放鬆一下？下周有連假想規畫二天一夜的小旅行？假期有限但是又好想出國？何不考慮到東京玩個二天一夜快閃之旅呢！？趁現在有許多廉價航空或是促銷班機的便利性，正好能讓你的二天一夜快閃之旅隨時成行！東京的交通相當方便，治安也好，景點多、美食多、購物地點也多，是個十分完美的旅行選項對吧！ LIVE JAPAN就為大家規畫了幾個東京二天一夜的行程方案，不論是新手還是再訪者都能玩得好盡興，有個難忘的回憶！LIVE JAPAN ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」！陸客改韓國旅遊 業者曝「冠軍城市」非首爾
【記者莊偉祺／台北報導】近期日相高市早苗「台灣有事」言論，釀中國旅客轉單，韓國旅遊大爆滿！業者今公布，下半年海外新興旅遊城市由韓國拿下冠軍，但並非首爾，其通行證也是海外熱銷商品第一名！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
阿里山林鐵週年慶轉型多元活動 可收藏限定款車票
（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）阿里山林鐵及文資處每年12月會辦理「林鐵通車慶祝活動」，今年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、特色餐席、市集等方式慶祝，若12月搭乘阿里山小火車，可收藏限定款車票。中央社 ・ 18 小時前
高雄冬季國際旅展登場！400攤位搶攻寒假商機 價格狂殺遊韓國萬元有找
2025高雄市旅行公會冬季國際旅展於今（28）日在高雄展覽館盛大開幕，400個攤位紛紛祭出國內外優惠行程吸客，麗星郵輪也推出超殺優惠，搶攻寒假商機；此外，高雄市旅行公會大方送，在旅展消費滿6000元，就能參加抽獎，好禮包括國內外機票、iPhone 17等，展期至12月1日止。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前