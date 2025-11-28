影音《山在說話的地方～阿里山賓館》百年風華4分鐘版 CC字幕詞曲影音創作 陳俊廷

🎵 **《山在說話的地方—阿里山賓館》詞曲影像創作 陳俊廷

創作背景：「阿里山賓館」，其前身為日本總督府的俱樂部，橫跨日治至今接待過九位日本總督與五位我國總統，還有多國元首與外交使節皆曾指定造訪的該旅館，當前在石川傳媒接手後，除了投入大量心力保存賓館文物，更將其打造為深具美學與療癒的全台海拔最高的頂極渡假飯店。

「2025阿里山神旅行」將於12月19日至22日盛大展開，集結澎湖、金門、馬祖及嘉義新港媽祖等多尊神明，於12月20日清晨在祝山觀日平台共同迎曙光祈願。阿里山賓館推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案。資深媒體人陳俊廷眼見不為憑特別創作《山在說話的地方》歌曲，製作長短影音版，上網MR.CCT新聞音樂網，音樂影像阿里山風情長版4分鐘上線。

廣告 廣告

🎵 **《山在說話的地方—阿里山賓館》

【Verse 1】

雲在山巔慢慢地停下

老故事在風裡悄悄說話

這木的香氣穿過了長廊

時光在每一個角落發芽

【Pre-Chorus】

歷史在窗邊輕輕呼吸

日出把天空染得明亮

踏進來彷彿回到過往

奢華與記憶在此綻放

【Chorus】

阿里山賓館 群山守著光芒

百年風華與潮流同行同航

每一夜溫暖 每一步安詳

讓旅人心裡有了家一樣

阿里山住宿的第一首選

在這裡 夢會開成光芒

【Verse 2】

晨曦把窗景渲染成金黃

茶香隨微風飄得悠長

柔光與笑聲在房裡流淌

把旅途化成被擁抱的時光

【Pre-Chorus】

每一步踏著故事的痕跡

旅人的足跡交織成詩意

每一間房都煥然而美麗

新與舊在此和諧共棲

【Chorus】

阿里山賓館 群山守著光芒

百年風華與潮流同行同航

每一夜溫暖 每一步安詳

讓旅人心裡有了家一樣

阿里山住宿的第一首選

在這裡 夢會開成光芒

【Bridge】

從雲海晨曦到霞光綻放

每一幕都讓人捨不得遺忘

古典的優雅 現代的能量

在山的懷抱裡悄悄綻放

【Final Chorus】

阿里山賓館 旅程從這裡啟航

歷史在耳邊 未來在心上

住進被風與歲月雕刻的時光

讓靈魂也悄悄亮起光

唯一的選擇 永恆的想像

阿里山住宿永遠首選的地方

MR.CCT新聞音樂網

https://www.youtube.com/watch?v=td9vBdV0Kao