【影音】引領識讀時代 新聞音樂網百集影片特集/寬影幕七分鐘長版

MR.CCT新聞音樂網迎來第一百集影片回顧紀念。該平台由資深媒體人陳俊廷於2025年10月底創建，定位為全台第一個「新聞音樂網」，以原創音樂結合新聞議題，透過動態影音形式，同步於網媒、電台與社群平台上線，開創新聞敘事的嶄新樣貌。MR.CCT新聞音樂網的所有音樂，皆來自於多年採訪歷程與人生行旅的「有感創作」，讓新聞不僅被閱讀，也能被聆聽、被感受。平台自創立之初即宣示「我們是AI第一代，走在科技最前線」，強調在資訊爆炸與演算法主導的時代，識讀能力才是核心價值；每個人都應保有獨立判斷，讓短影音不只是流量工具，而是承載內容與思辨的媒介。

「傳媒與自媒的交互運用，是趨勢，也是責任。」陳俊廷以資深媒體人的自我期許，站在時代潮流的前端，嘗試以9：16手機直式影音為起點，從《眼見不為憑》系列出發，補足過往新聞較少著墨的短影音領域，將社會時勢、科技發展與公共議題有機融合，逐步累積至今百部作品，長短影音各占其半，其中並以Podcast深度解說音樂故事。

MR.CCT之名，源自陳俊廷姓名字母縮寫；其精神標語「僕は立派な記者です。本格男です」，結合其日本進修背景，寓意「堂堂正正的記者」與「真正的男子漢」，展現其對專業、品格與責任的自我要求。除了新聞本業，陳俊廷亦因熱愛溫泉文化，曾於擔任國會助理執行長期間，帶領台灣溫泉加入全球溫泉組織，走訪世界各國，累積跨文化視野。

在數位影音成果方面，陳俊廷以本名經營YouTube頻道，截至2026年1月已累積超過4,300部影片，總觀看次數突破940萬人次。2025年10月底順應時代趨勢創建MR.CCT新聞音樂網後，更以系統化策劃與創作，快速累積百集內容，展現資深記者在新媒體時代的行動力與創造力。

值得一提的是，陳俊廷日前獲醫界年會頒發「最佳記者獎」，成為台灣醫界首度頒發記者獎的案例，不僅是對其專業報導的肯定，也象徵新聞價值在跨界領域中的被看見與被尊重。

百集是跨媒體的起點。MR.CCT新聞音樂網以「資深記者的敏銳視野」為核心，回顧百部影集的精華摘要，持續以內容深度與形式創新，為台灣新聞影音寫下屬於這個識讀世代的註解。

https://www.youtube.com/watch?v=zW9QRc_QXck