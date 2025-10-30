影音《あいうえおの恋》愛戀50音【日語情境× 流行舞台】解說教室/ 詞曲陳俊廷

跨越語言的創意，譜出愛情最美的樣子。這是一首「日語50音學習歌・浪漫抒情版」以愛為主題，讓每個假名都藏著一點心動。《あいうえおの恋》君の五十音（きみのごじゅうおん）這首歌每段都順著五十音「あ〜ん」依序藏在詞裡，讓學習者在浪漫旋律中自然記住假名，讓50音自然融入歌詞浪漫的旋律。

《あいうえおの恋》愛戀50音全長3分10秒。中文譯文「愛著你的每個音符，如春風吹頰、櫻花飄舞，牽手那刻，時間靜止。微笑融化淚，夢在永遠裡流動，我的一切，全是你」。後為史上首創【日文歌曲-中文情境解說教室】6分鐘讓你深入了解創作背景的音樂底蘊。此外，插圖為文藻外大傳藝系陳宥蓁作品，她曾在高中時期獲德國插畫大賽優勝應邀高師大與岡山文化中心等國內外機構展覽，被教育局譽為最年輕藝術家。

＃MR.CCT新聞音樂網 ：〈職人魂〉上位！媒體人因進修日語所以自許僕は立派記者です。今年10月底首開媒體先例在YT建置新聞音樂網:，【日語情境× 流行舞台】創意歌曲的創作緣由，在於有次聽聞文藻外語大學日文系王長龍教授在所教課中有感，他以其自身學習外語勉勵其所教的學生，每天可以在課堂接觸時日文時，就要好好利用這個環境情境時間，努力學習，因為語言學習和所在環境有關」。王長龍老師進一步說，如果我們不是生在日本，那就要自己創造(學習)環境，.語言就是一個環境。

相關新聞同步在觀察者影音新聞網、銳傳媒及相關合作網媒與電台播放

🎵《あいうえおの恋》詞曲陳俊廷

あいしてる あなたへ あいうえお

かきくけこ 風が頬をなでるころ

さしすせそ さくら舞い散る空の下

たちつてと 手をつなぐ 時が止まる

なにぬねの 涙さえ ねぇ 優しく

はひふへほ ほほえみで 心溶けてく

まみむめも もう一度 めぐり逢えたら

やゆよ 夢よ 永遠に

らりるれろ 恋は流れるメロディ

わをん 私のすべては 君

愛著你的每個音符，

如春風吹頰、櫻花飄舞，

牽手那刻，時間靜止。

微笑融化淚，夢在永遠裡流動，

我的一切，全是你。

https://www.youtube.com/watch?v=H-VHn0jXuSQ