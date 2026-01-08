【影音】《恨女的逆襲》王彩樺認了 早就不需要衛生棉了
恨女的逆襲》於（1月8日）辦記者會，監製何平、導演李宜珊率主演王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、田翔元、曾皓澤一同出席。眾演員為練拳擊拼命增肌，在片中飾演自助餐老闆娘的王彩樺為貼近角色，變胖了5公斤，直喊：「要瘦回來真的很辛苦。」
王彩樺在片中賣起自助餐，老公還幫忙買衛生棉，現實生活中老公有幫忙買嗎？她相當跨張誠實的說，她早就沒有月經了，所有沒有幫忙買，她說完後發現不小心透露了私事，搞得大家跟著她大笑；她直言自己實際廚藝還真沒話講，家常菜絕對沒問題。不過相較自己，做過廚師的老公，廚藝更好，「先生做菜很好吃，以前開過餐廳，也很會清冰箱，惜福又不浪費，之前做月子，吃不完都是他在吃。」
王彩樺也透露在拍戲時充滿負能量，「拍的時候是我最不快樂的時候，我得逼自己這樣，不然會離角色太遠。」女主角林怡婷在片中飾演年輕拳擊手，她笑說自己為了成為壯碩運動員而增重，拼命吃蛋白質、澱粉。被問未來是否想拍愛情戲？她笑說自己比較想拍鬼片，因為可以大吼大叫，記者會中被提醒是被嚇的人才能叫，她立刻改口「那我要改演被嚇的人」。王彩樺立馬示範「尖叫」的各種表現方式，嗓門極大，逗得大家哈哈大笑。
