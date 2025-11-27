【影音】愛美獎頒獎典禮，林心如說「逆齡」是時尚

為新歌轉型：從「力量」到「脆弱」的體態美學華莎過去以充滿爆發力的歐美系身材著稱，但在玟星的YouTube節目中，她坦言這次為了新歌《Good Goodbye》做出了巨大的改變。她表示：「以前我在舞台上需要爆發力，肌肉能使我跳舞時更具有張力感；不過這次的新歌呈現的是一種很細膩...

styletc ・ 1 天前