影音《我們是AI第一代》創作＃資深媒體陳俊廷＃人氣名師鄭憲聰說 ：AI有幻覺…

你知道嗎?現在有所謂「提示詞工程師」的夯名詞。AI人氣名師鄭憲聰日前在高市總工會AI課程中指出，AI有幻覺，亂問就亂回答；問不好就是不會問，所以現在「提示詞工程師」因應而生。他並以「我們是AI第一代」勉勵學子。

資深記者〈職人魂〉上位！因應科技時代，今年10月底首開媒體先例在YT建置【新聞音樂網:】同步連結觀察者影音新聞網、銳傳媒、YAHOO蕃薯藤yam與高雄民生電台FM89.7空中廣播上線。配合時勢新聞所創的《AI第一代》是一首前衛又有哲理的搖滾風歌詞，融合節奏強烈、語氣俐落的風格，一開頭就以AI有幻覺，輸入不清楚，回你時就像個笑話，強調你要學習精確的問答，鍵盤才能敲出當代狂潮演進的AI節拍，邀請大家分享按讚，YT訂閱。

《AI第一代》

詞曲：陳俊廷

鄭憲聰老師說 我們是AI第一代

人機之間 沒有誰該被替代

想太多會壞 想太少就被淘汰

亂問就亂回答 這世界太實在

問不好不是笨 只是還沒醒過來

當真理在更新 誰敢說自己不會壞

AI第一代 正在學習人心的安排

＃觀察者影音新聞網

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=14MCdn5Ck1k

＃銳傳媒(影音)

＃高雄民生電台FM89.7

＃MR.CCT新聞音樂網

https://www.youtube.com/watch?v=71PftvpmWZ0