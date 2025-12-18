【影音】捷星日本航空高雄－東京線今天十二月十八日首航起飛

捷星日本航空「高雄－東京」線今天十二月十八日首航起飛，為南台灣和日本旅客帶來便捷的服務，成為高雄第六家直飛東京的航空公司，未來每天來回各有一航次。（記者黃富貴攝）

捷星日本航空「高雄－東京」線今天十二月十八日首航起飛，為南台灣和日本旅客帶來便捷的服務，成為高雄第六家直飛東京的航空公司，未來每天來回各有一航次。這是繼聯合航空今年七月進駐南台灣以來，有新航空公司開飛日本東京航線，目前「高雄—成田」航線每天共有七個航班。

捷星日本航空代表董事兼總經理田中正和表示，捷星日本航空目前在台有台北飛往大阪、成田，一天共有四班次，對南部旅客來說較為不便，開發高雄成田航線，對於日本旅客來說，可以搭乘高鐵來高雄玩，直接從高雄機場回日本，三點一線更能擴大旅遊計劃。

廣告 廣告

田中正和指出，目前採用空中巴士A320型客機執飛，預計飛行時間為三小時三十分鐘，今天首航從高雄出發，客機一百八十座位共有一百七十九位旅客搭乘，可以說是首航就滿座。

田中正和說，捷星日本航空在日本國內有十八條航線，國際線有六條，「高雄－東京」就是其中一條，首波特價優惠早在今年十一月開賣，來回票價不到四千元，吸引不少旅客搶購，未來將會持續維持平價及高品質服務，如果營運量穩定成長，將提升至空中巴士A321LR型機，座位數將可增加到二百八十二個座位，滿足旅客需求。

高雄市長陳其邁今天出席首航記者會指出，感謝捷星日本航空在疫情後的全球航空業復甦後看好高雄市發展，選擇高雄是海外的新據點，不僅方便廣大的台灣南部旅客，也為高雄市帶來更多國際觀光及商務交流，日籍旅客到高雄市，除造訪蓮池潭龍虎塔、佛光山、愛河灣、旗津等地，也有很多日客到台灣會特地逛夜市、吃美食。

陳其邁表示，誠摯邀請日本旅客搭乘此航線到高雄觀光旅遊，親身感受高雄市有山河海港景致，又饒富人情味的城市魅力，也向捷星航空表達謝意，期待此航線未來能為高雄帶來更多國際觀光與商務交流契機，也誠摯邀請日籍旅客搭機來高雄觀光。