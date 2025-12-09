【影音】整形過後9日首映劉瑞琪首次演同性戀與曹蘭共好

記者倪有純攝

溫昇豪說，天氣涼了，雨水在開始。9日傍晚迎接（整形過後）的首映禮，雖然不是電影，仍用電影隆重的形式在大螢幕與好朋友們相見，首映大客滿全部演員到齊，大家都很開心。劉瑞琪在影集中首次演出女同志，她說，劇本被她丟到垃圾筒，後來又撿回來。

「那時情緒低潮，對演戲不是很想，當經紀人給劇本時，跟本是什麼角色也沒有問，就把劇本丟了。」後來和曹蘭演一對女戀人，也很意外的順。在記者會現場反而溫昇豪講到她兩人對戲，很不自在，劉瑞琪就直說，你就說吧，劇本很好，我們演的很自然啊。

廣告 廣告

劉瑞琪說，劇本從垃圾筒撿回來，是因為她去打高爾夫球，遇到導演林立書，到看了劇本，劉瑞琪才發現這個角色，她從未嚐試過，才開始想合演的人是誰，也就兩人合拍了。

去年的此時（整形過後）正如火如荼的拍攝，投資人溫昇豪說，今年的此刻我們和各位正式見面。謝謝每一位台前幕後所有的工作人員，因為你們成就了這部影集的完整，你們是一群令我驕傲的工作人員。

9日溫昇豪還特別到錄音室觀看原聲帶的錄音，樂手老師們現場演奏，現場收音，用最原始最用心的方式，期待給各位一個嶄新的觀影體驗。 「成品完成了，無論成績好壞我已然巷問心無愧。期待佳作，靜候佳音。」