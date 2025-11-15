影音《文創有約》藝術家康美智：我用自在的心彩繪人生-智在點，自在而快樂
「在創作路上，我用自在的心彩繪人生—自在點，自在而快樂。」知名藝術家康美智老師在高雄民生電台FM89.7節目中，她以溫柔而堅定的語氣，分享其在藝術創作之路上的心靈旅程與推動藝文社群的熱情。
資深媒體人陳俊廷電台影音3003集文創大師王錦成「文創有約」專訪知名藝術家康美智老師，本月16日(日)下午4點在高雄民生廣播電台播出，觀察者影音新聞網、銳傳媒同步上線。
康美智畢業於國立高雄師範大學美術研究所，自2004年起踏上藝術創作之路，至今累積豐富的展覽與國際經驗。她回憶學畫的起點，從國畫啟蒙，到成為家庭主婦後重新拾起畫筆，「我希望藉由創作去理解生命、時間與自我存在的關係。」研究所的學習讓她在理論與創作間找到平衡，也讓她從具象的描繪逐漸轉向抽象與意象化的表現。畢業後，她持續活躍於藝術創作舞台，曾舉辦個展、參與聯展，並多次赴威尼斯、美國、韓國、大陸與澳洲展出。「每一次展覽，都是在歷練自己，讓自己保持活力，持續創作並擴展國際藝術觀。」
除了創作，康美智長年投身藝文社團推動。她曾擔任高師大美術學系友會會長，現為藝文團體理事長協會秘書長。她強調：「藝術不只是個人的創作歷程，更是一種群體能量的展現。」任內除舉辦展覽與講座，更協助籌募經費整修校內116藝文中心，凝聚系友情感與資源共享。
近年她積極推動長照藝術教學與兒童藝術營，以藝術陪伴長者、啟發孩子創造力。「很多長者說不會畫，其實每個人心中都有一支畫筆。」她微笑說，藝術的價值在於「真、善、美」，能啟發人心、療癒生活。她相信藝術社群的核心理念是「共好」──透過交流與分享，讓文化環境更有力量。
談及創作風格，康美智的作品以細膩色彩與情感深度著稱。她表示：「每一次揮動畫筆，其實都是在傾聽心中的聲音。」以2025年台南個展《智在點—當下即永恆》為例，她用色彩探索時間的流動，讓觀者在畫面中感受「當下」的純粹與永恆的凝視。「有人說看到我的畫有被撫慰的力量，這對我來說，就是創作最深的意義。」
展望未來，康美智期許自己每年舉辦一場個展，並結合光影、科技與空間裝置等多媒材形式，開展新的藝術感知經驗。「繪畫對我而言，不只是形式的創作，而是一種對生命價值的傳遞。希望我的作品能觸動人心，讓生命影響生命。」
她以感恩的心結語：「在創作路上，我用自在的心彩繪人生——自在點，自在而快樂。」
節目資訊
📻 播出時間：2025年11月16日（日）下午16:00
📍 地點：民生廣播電台
🎙 主題：藝術人生・自在創作—專訪藝術家康美智
※完整訪綱：王錦成VS康美智
1. 藝術起點與自我介紹
您畢業於國立高雄師範大學美術研究所，從事藝術創作多年。能否請您先分享學畫的緣起、創作年資，以及您在藝術道路上的成長歷程？
大家好。我是康美智，畢業於高師大美術研究所，我是一位專業創作藝術家
感謝一路上栽培我的貴人,給予我許多機會讓我發揮我的潛能,去做有意義的事情。
談到我學畫的成長歷程:
我對繪畫充滿好奇與興趣，一切從 2004年拜薛老師學國畫開始…真正走上藝術之路，是在成為家庭主婦後，孩子漸漸成長，生活上逐漸清閒，思考未來所萌發的信念建立自信我希望藉由創作去理解生命、時間與自我存在的關係。
接著就讀讀高師大研究所，這段求學經歷讓我在在創作的過程中，不斷嘗試不同的媒材與表現方式，突破框架。從早期較為具象的描繪，到近年逐漸轉向抽象與意象化的表現。這一路的探索，讓我
更明白藝術對我而言，是一種自我對話，也是與世界交流的途徑。
讓我在理論思考與創作實踐之間建立了更深的連結，也讓我開始以更開放的視野看待「藝術」的可能性。在理論與實踐之間找到平衡，並培養出對形式與內涵更深層的關照。
畢業後，我持續投入藝術創作至今，累積已有多年經驗。包括開個展.辦聯展.還有到國外參展.包括威尼斯.美國.韓國.大陸.目前還有作品在澳洲做巡迴展…等等，都是在歷練自己，讓自己有活力持續創作及增加國際藝術觀。
2. 藝術推手與社團貢獻.
您長期投入藝文社團運作，剛剛卸任高師大美術學系友會會長，現在又擔任藝文團體理事長協會秘書長。能否談談您在推動藝術社群與交流方面的經驗與理念？
學校給予我藝術的觀念與理念，但我一直覺得，藝術不只是個人的創作歷程，更是一種「群體能量」的展現。從以前在社團的各個職務而進入高師大，再成為高師大美術學系友會擔任系友會會長，在系友會那段時間，我特別著重於凝聚校友情感與資源整合，除了舉辦展覽、講座，也藉由系有會藝術家們的力量為學校籌措經費，來整修 116藝文中心。
到現在擔任藝文團體理事長協會的秘書長，我都希望能成為連結與交流的橋樑，讓不同世代、不同領域的藝術家能彼此對話、互相支持。讓藝術走出展場，走進社區、教育與企業文化，讓大家在生活中就能感受到藝術的溫度。
近年來，我也積極投「長照藝術教學」與「兒童藝術營」的推廣。透過藝術陪伴讓長者延緩退化、找回生活的樂趣，也讓孩子們在創作中培養觀察力與想像力。這些經驗讓我更深刻地感受到，藝術的價值不只在作品本身，而在於真善美，它能啟發人心、療癒生活。舉例:長著總是說不會畫…畫畫好難
我相信推動藝術社群最核心的理念就是「共好」。藝術家雖然各自創作，但只要願意分享與交流，就能讓整個文化環境更豐富、更有力量。未來我也希望持續推動藝術行政、策展與教育的互動，讓藝術真正成為社會中源源不絕的正向力量。
3. 創作風格與情感表達
您的畫風以情感豐富、色彩細膩著稱，作品常給人深刻的情感共鳴。可否與我們分享，您如何透過畫筆表現內在情感與生命故事？
對我來說，創作是一種從外在回到內在的旅程。每一次揮動畫筆，其實都是在傾聽自己心中的聲音。情感不是被設計出來的，而是在當下自然流露的能量—那份能量，透過色彩與筆觸在畫布上延展，成為生命的記錄。
好比說是一開始畫的鳥籠….. 說的是自己的生活…
到後來的今年在台南所展出《智在點－當下即永恆》為主軸，用色彩去感受時間的流動，這個展覽，對我而言，就是在探索「當下」的純粹。每一筆、每一層色彩，都是
時間在此刻凝結的痕跡。那是一種時間的靜止，也是情感的延展。我希望大家從我的畫作中感受到那份柔軟的流動，彷彿一切都停留在此刻，而此刻，便是永恆。
我喜歡在展場與大家互動..傾聽她們大家對畫的感受與回饋..有人說看到我的畫作，有被撫慰的力量…，對於我來說，讓我覺得創作的意義更加深刻。我相信藝術的力量在於「感受」—它不需要語言，卻能穿越人心最深的層次。那份溫度已經在畫與人之間流動。創作始終是一場回到「當下」修行。每一次展覽，都是一次心靈的凝視與對永恆的體驗—在瞬間之中，我看見時間的靜止，也看見存在的流動。
4. 展覽歷程與未來展望
您曾在高雄、桃園及台南文化中心舉辦多場個展，展現不同時期的創作能量。展望未來，是否能與我們談談接下來的創作方向或藝術發展規劃？
回望過去的展覽經驗，對我而言，每一場展出都是創作歷程中的重要節點。它不只是作品的呈現，更是一種自我整理與回望的過程。透過展覽，我重新審視自身的狀態，也與觀者展開了一場關於時間、意識與存在的對話。
我始終關注「時間」與「意識」之間的流動關係。創作中的點與線，象徵著思緒的延展與能量的流轉，而光則代表覺知與生命的持續。這些元素的交織，構成了我作品的精神結構，也讓我在創作中找到心靈的平衡與靜謐。
未來，我希望能持續深入研究，並嘗試結合更多元的媒材與形式，例如光影、科技或空間裝置，讓作品在視覺與感知層面上開展新的體驗。
我也期許自己能保持每一年舉辦一場個展的節奏，讓創作成為與生命並行的日常實踐。有機會將作品帶往海外展出，與不同文化的觀者產生對話，讓創作在多重語境中延伸出新的詮釋與共鳴。
我常說：「生命可以更繽紛多彩。」繪畫對我而言，不只是形式的創作，而是一種對生命價值的傳遞。當我在畫布上留下色彩與痕跡的同時，也希望那份能量能觸動他人—
—讓生命影響生命，在彼此的感動中產生共鳴。
用感恩的心去走在創作的路上，在生活中活出生命的價值用自在的心彩繪人生.自在點.自在而快樂。
