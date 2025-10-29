影音【日語情境× 流行舞台】創意歌曲1《ロック五十音 (Rock 50音》創作：陳俊廷～讓50音變成一場搖滾的旅程。

這是一個結合「日語情境 × 流行搖滾」的最潮創意主題！主角以日本人角度用音樂的節奏記下每一個假名， 歌詞中穿插日文50音與中文情緒氛圍，讓50音變成一場搖滾的旅程。

【日語情境× 流行舞台】創意歌曲的創作緣由，在於有次聽聞文藻外語大學日文系王長龍教授在所教課中有感，他以其自身學習外語勉勵其所教的學生，每天可以在課堂接觸時日文時，就要好好利用這個環境情境時間，努力學習，因為語言學習和所在環境有關」。王長龍老師進一步說，如果我們不是生在日本，那就要自己創造(學習)環境，.語言就是一個環境。

王長龍老師進一步說，如果我們不是生在日本，那就要自己創造(學習)環境，.語言就是一個環境。

🎵 《ロック五十音 (Rock 》詞曲圖影音創作：陳俊廷

【主歌一】

あ い う え お 初めての聲を出すよ

卡帶裡的節拍在轉動

か き く け こ 跟著我一起搖滾

每一個音都像心跳的節奏

さ し す せ そ 城市的霓虹在閃爍

夢想用假名拼成的歌

た ち つ て と 汗水流過臉龐閃著光

搖滾不是叛逆 是學習的模樣

な に ぬ ね の 轉動的筆尖寫下我

未來的字母叫「希望」

は ひ ふ へ ほ 對自己說 ほら 行こう！

在音符裡找到勇敢的座標

ま み む め も 輕輕唱到夜空盡頭

や ゆ よ 心在燃燒

ら り る れ ろ 記憶變成旋律的河流

わ を ん 我在日語裡找到節奏

＃日語翻譯

あいうえお初めての声を出すよ

カセットのビートが回っている きくけこ

あいうえお初めての

声を出すよ カセットのビートが回っている きくけこ

一緒に来てロックアウト すべての音は鼓動のリズムのよう

さ しすせそ 街のネオンが点滅している かなちつてとで綴った夢を綴った歌 顔に

汗が流れて光る。 ロックンロールは反逆ではなく、学びの姿だ。 なにぬねの回るペン先は

「希望」という未来の文字を書く ひふへほほ

自分に言ってよ ほら行こう！

メモから勇気の座標を見つけてください。

夜空の果てまでそっと歌いま

