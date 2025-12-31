影音🎵 《最佳記者獎：值得被信任的人》創作：陳俊廷
創作背景：良いお年を。2025結束，跨越2026新的一年。在2025年最後的幾天，台灣高醫大醫學系系友總會與高雄市高醫校友醫師協會的『二會』年會上洪強修理事長頒贈給我最佳記者獎的榮譽狀，跟他其實相識說長且短，感謝他的有情有義...
這一年我在新聞線上外，一直很認真的在進修日語與AI，即使疲於奔命，我依然全勤完全沒缺課，我很感謝遇到的老師文藻外大王長龍教授與AI老師鄭憲聰給我很多新聞靈感，所以邊學習進修外，還把老師們上課的內容，都發揮在我與生俱來媒體敏銳的觀察，充分運用在新聞上，所以除在網媒與電台影音外，也開創台灣記者史上第一個MR,CCT新聞音樂網，反應還出奇的好，閱聽群大幅增加尤其年輕世代。
尊敬的廣播教父石川有句話：「聽，就是最好的老師」，自從我在某次年度大會上聽到後，我自此真的奉為圭臬。我從此不堅持己見，多方聆聽他人的優缺點都成為優化我進步的動力，2025年我在上述能人的指導下，將新聞尤其影音發揮的淋漓盡致。
我寫的新聞絕不隨風媒體「複製貼上」，也不追逐聳動標題，我先確認事實後，開始做媒體該做的事，豐富的2025，2026繼續前進！
我從大學畢至今從事媒體幫忙過數不清很多、很多人與團體，日語有句話「助太刀」現代說法就是協助他人，這大概是我不變的個性。已故的母親每
到年節提醒我要做感恩的人，要感謝的人太多，有些農曆年再來後續，但先以此創作說明我認為的信念，不論是否為對，但做一個值得被信任、行事光明正大的人是我的座右銘。
【主歌】
在人群裡 我靜靜觀察
一句停頓 一個眼神的變化
新聞不只在會場中央
也藏在 被忽略的角落
廣播教父石川説：聽，就是最好的老師
我傾聽 不急著發問
讓故事 自己走出來
不把任何一個人
寫成 可以被消耗的素材
【副歌】
我是一個值得被信任的人
行事光明正大 不向風向低頭
就算站在風口浪尖
也要有人 替時代問出口
我不是最耀眼的那個名字
但願是 被記住的那種溫度
當歷史翻頁的時候
有人知道 這一刻曾被如實記錄
【主歌二】
權威之前 我保持距離
立場之外 我獨立思考
資訊爆炸的年代
判斷力 比立場更重要
最佳記者
不是炫耀 而是一種責任
讓讀者真正看懂
而不是 被語言帶著走
【主歌三】
有些字 寫下去會疼
有些真相 需要勇氣承擔
那是一種風險
也是我選擇的使命與重量
我持續學習 不讓經驗僵化
科技、醫療、世界正在變
唯有更新視角
才能不辜負 這個時代的呼喚
【副歌】
我是一個 值得被信任的人
記錄人事時地物 不是為了權力
守住底線 不交換良心
這是我 對新聞的信仰
【尾聲】
最佳記者 不只是會寫的人
而是 時代裡的記錄者
我不一定最耀眼，但值得被信任。我是——陳俊廷
做一個值得被信任、行事光明正大的人。
聯繫信箱tnhsa@pie.com.tw
https://www.youtube.com/shorts/7xXRzHRSHlM
