【影音】李燕8日成為楊貴媚、鍾欣凌、丁寧的師妹簽約齊石！認想挑戰扮醜、搞笑角色、馴夫很拿手

記者倪有純攝

李燕（8）日加盟新公司齊石傳播成為楊貴媚、鍾欣凌、丁寧的師妹。以前演太多太好的角色，現在任何壞，如殺人魔角色都願試.光頭也可以考慮。

8點檔女主角李燕自2022年演出8點檔《ㄧ家團圓》後消失3年，這段時間全心投入自創的保養品產業。她復出的最重要的原因是因為媽媽，現在只能在12點和凌晨5點看她以前演的8點檔重播，連她近期出演的綜藝節目《花甲少年去旅行》也已重看了許多次。

談起與齊石的緣份，她透露，早在兩年前就在觀望，在她看到丁寧與鍾欣凌在戲劇上亮眼的表現，讓身為演員的她，也期望未來可以挑戰，其他不同以往的角色。

廣告 廣告

李燕在創業後，公司上軌道，公司部門有專人負責，自己就不用常常到公司，也因近年來看到很多影集，一面看戲，心裡面也會想挑戰不同的角色。

（8）日睽違多年在媒體面前露面，一身全黑勁裝美麗帥氣現身，宣布可以回歸演戲了。

而她退出3年的這段時間，她跟老公「新店陳大少」陳茂榮結婚2年多，她也談了與老公的婚姻日常，笑說現在「覺得結婚結對了！」

李燕再婚老公2年多，笑說很享受現在的夫妻日常。還大讚老公變得更浪漫了，最近爸爸生病的關係，老公陪她南下彰化照顧爸爸，當天先行北上，她後來自己開車回家，看了監視器發現書桌上一直有不明火光，到家之後發現老公穿著睡衣躲在吧台，不知躲了多少，為了給她驚喜，跳出來送了生日蛋糕與禮物，「我當下整個嚇到，他（老公）躲很久，我們有互相定位，他一直看我的定位」。

李燕坦言在結婚前有很多磨合，老公不習慣旁邊固定多一個人的感覺，老公一開始是一個大直男，「我是一個非得把話說清楚的人」，現在是在一個「漸入佳境」的情況，因為都是因為老公想要活下去。