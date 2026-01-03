【影音】東京六日攻略！從富士山 海盜船到豐洲市場

台灣人赴日旅遊有 4,825,948 次前往日本。(記者黃富貴攝)

日本向來是台灣旅客最愛造訪的旅遊目的地之一，這趟為期六天的東京與近郊行程，從富士山壯麗美景、箱根浪漫遊船、江之島約會勝地、淺草寺傳統風情，到晴空塔、澀谷、銀座等潮流地標，再到築地與豐洲市場的美食饗宴，讓旅人一次感受日本的古今交融與城市魅力。

根據 Japan National Tourism Organization（JNTO）資料，2025 年8 月，來自台灣的旅客約 620,700 人次。在 2023 年，約有 4.23 百萬（423 萬）台灣人赴日旅遊。早在 2018 年，台灣出境旅遊中，有 4,825,948 次前往日本，占所有出境次數的 34.4 %。此外，台灣赴日旅客中高度「重遊率」也值得注意：例如有報導指出，台灣旅客中80％以上曾多次造訪日本，其中約15％更超過10次。關於台灣旅客在日本的消費，2023 年台灣人赴日消費總額佔外國人在日消費的一大比重。

「富士山箱根一日遊」，「蘆之湖海盜船」、「箱根空中纜車」、「大湧谷」及「江之島」等人氣景點，並可遠眺富士山美景。(記者黃富貴攝)

Day 1：東京上野初體驗

第一天班機抵達東京後，旅程從上野展開。上野不僅交通便利，也是許多旅客初遊東京的首選地區。抵達後可先在周邊餐廳享用日式餐，順道逛逛上野商店街或阿美橫町，感受地道的下町風情，隨後回飯店好好休息，為接下來的行程養足精神。

Day 2：富士山箱根浪漫一日遊

第二天展開最受期待的「富士山箱根一日遊」，行程包含「蘆之湖海盜船」、「箱根空中纜車」、「大湧谷」及「江之島」等人氣景點，並可遠眺富士山美景。

遊客可就近選擇集合點——07:45於新丸之內大廈BEAMS招牌下，或08:15於東京MODE學園集合。全程由專業導遊隨車講解，沿途介紹當地文化與地理特色。旅程結束後，遊客可依習慣給導遊小費，以表感謝。這條路線不僅能欣賞山川湖景，也能體驗日本郊外的自然之美與靜謐氛圍。

「東京晴空塔」──世界第一高塔（634公尺），2012年正式啟用後即成為東京新地標。同時欣賞夕陽與夜景，一票飽覽雙重風景。(記者黃富貴攝)

Day 3：淺草文化之旅 × 晴空塔夜景 × 澀谷潮流散策

第三天建議可稍晚出門，從歷史悠久的「淺草寺」開始，停留約3小時感受日本古都氛圍，沿仲見世商店街可品嘗傳統小吃、購買伴手禮。若想特別體驗，可預約「人力拉車」遊街，9:30起至日落皆可體驗，行程依時間長短價位不同，30分鐘單人9,000日圓、雙人10,000日圓，60分鐘行程則為單人16,000日圓、雙人20,000日圓。

下午可步行或搭地鐵前往「東京晴空塔」──世界第一高塔（634公尺），2012年正式啟用後即成為東京新地標。建議下午4點入場，能同時欣賞夕陽與夜景，一票飽覽雙重風景。傍晚前往「澀谷」體驗東京最具代表性的繁華十字路口，欣賞萬人穿梭的壯觀景象，並可在周邊百貨、咖啡館或潮流店鋪享受東京夜晚。

「東京車站」是全日本最重要的交通樞紐，紅磚造的「丸之內站舍」更被列為國家重要文化，歷史車站體與現代建築交錯形成強烈對比。(記者黃富貴攝)

「淺草寺」體驗可預約「人力拉車」遊街。(記者黃富貴攝)

Day 4：築地市場美食探訪 × 銀座逛街 × 皇居巡禮 × 東京車站風華

第四天從東京人的「美食廚房」——築地市場開啟早晨。築地場外市場仍保留傳統魚市場氛圍，販售新鮮海產、和牛與壽司料理，吸引世界各地旅客。地鐵出口旁即是「築地本願寺」，這座寺院歷史悠久，融合印度佛教建築風格與妖怪雕刻細節，為東京少見的文化古蹟。

接著轉坐地鐵前往「銀座」體驗日本頂級購物圈魅力。週末時段的中央通實施「行人天國」，遊客可自在漫步於高級精品與老字號百貨之間，享受時尚與優雅並存的購物氛圍。同時，也可順道造訪「皇居外苑」，欣賞明治天皇時代遺留下的歷史建築與古松庭園。

結尾來到「東京車站」，不僅是全日本最重要的交通樞紐，紅磚造的「丸之內站舍」更被列為國家重要文化。站內匯集全國名產與人氣伴手禮，是購買紀念品的絕佳地點。車站內還有百年歷史的飯店與多層商場，讓人流連忘返。

江之島落日遇到難的一見赤紅色的富士山。(記者黃富貴攝)

Day 5：豐洲市場與最新景點「千客萬來」

最後一天建議搭乘無人駕駛的「百合海鷗號」前往「豐洲市場」，沿途能欣賞東京灣與彩虹大橋景緻。市場內分為青果棟與水產仲卸棟，四樓的「魚河岸橫丁」聚集超過70家店舖，提供壽司、生魚片、海鮮丼及各式美食。

若幸運中籤，還能近距離觀賞壯觀的鮪魚拍賣。旁邊新開幕的「豐洲千客萬來」更是2024年東京話題焦點，結合溫泉「東京豐洲萬葉俱樂部」與美食購物區「豐洲場外江戶前市場」，讓旅客一次體驗食、購、湯三重享受。

最後返回前往「上野不忍池」，這座位於上野恩賜公園內的天然池塘，是東京少數仍保有自然濕地景觀的城市綠洲。池中設有中之島彌生堂，春季可賞櫻、夏季蓮花盛開，景致優雅，是當地居民與遊客散步休憩的熱門地點。

日本神社因建體獨特吸引大量遊客前往參拜神社。(記者黃富貴攝)

上野區是一個結合了文化、藝術、娛樂和購物的重要區域，以「上野恩賜公園」聞名，園內有上野動物園、多間博物館和美術館，是著名的賞櫻勝地。 此外，上野也是重要的交通樞紐，連接JR、地鐵和京成電鐵等多條路線，上野車站周邊有松坂屋、丸井等百貨公司，以及充滿活力的阿美橫丁商店街，提供各式各樣的平價商品、藥妝、電器和美食。 並有熱鬧的商店街「阿美橫丁」可供購物和品嚐美食。

這趟六天五夜的東京旅程串聯自然、人文、美食與購物，不論是初次造訪或再訪東京的旅人，都能在行程中找到屬於自己的「東京印象」。從富士山的壯麗、淺草寺的寧靜，到澀谷的喧囂與豐洲的創新，五天行程精彩滿載，為旅程留下難忘回憶。