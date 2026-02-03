【影音】民進黨鳳山黨部轉型競選辦公室 賴瑞隆：全力以赴延續高雄人的光榮感

圖：賴瑞隆表示，已向市長陳其邁請益，將延續高雄市政建設。（記者黃富貴攝）

二○二六高雄市長選戰升溫，民進黨市長初選結果出爐，由立法委員賴瑞隆出線，對戰國民黨立委柯志恩。賴瑞隆三日正式拜會民進黨高雄市黨部主委黃文益，對市黨部的全力支持表達感謝，象徵黨內整合正式啟動。

黃文益表示，鳳山黨部原為民進黨高雄縣黨部，對許多黨員而言具有深厚情感，且地點位於鳳山行政中心對面、交通便利，為加速整合、即刻投入選戰，在賴瑞隆競選總部正式成立前，市黨部將無償提供鳳山黨部作為競選辦公室使用，並協助相關黨務與人力支援，作為即戰力據點。

賴瑞隆對市黨部的資源挹注表達誠摯謝意，並特別感念初選對手邱議瑩、林岱樺與許智傑三位委員，在初選結束後第一時間展現高度格局，積極協助黨內整合，為團結奠定良好基礎，競選團隊將比照總統大選的高規格架構，將邀請陳其邁出任競選總部主任委員，高雄市八位立委分別擔任各戰區總幹事，全面啟動選戰布局。

圖：賴瑞隆正式拜會民進黨高雄市黨部主委黃文益，對市黨部的全力支持表達感謝。（記者黃富貴攝）

賴瑞隆感性表示，從謝長廷、陳菊到陳其邁，民進黨在高雄的執政政績有目共睹，城市持續進步、轉型有成，他將全力以赴接好關鍵的「第四棒」，延續高雄人的光榮感，帶領城市穩健向前。

針對未來選戰攻防，賴瑞隆批評對手柯志恩至今尚未提出具體市政政見，並質疑國民黨在立法院阻擋中央總預算審查，甚至不讓預算付委討論，嚴重影響高雄建設發展，直言此舉對不起高雄市民。

此外，賴瑞隆也指出，柯志恩過去擔任國民黨智庫執行長時，曾主張財劃法「台北首都加給三％」版本，將導致高雄實質損失兩百多億元，甚至造成捷運經費短少一百Ｏ三億元，同時強調一點二五兆國防預算與高雄無人機、無人艦等產業發展息息相關，呼籲對手應站在高雄利益的一方。

黃文益強調，黨部已經準備就緒，要全力輔選賴瑞隆，接下來將啟動市議員初選登記作業，全黨將在既有制度下完成提名布局，並於選後迅速完成整合，凝聚最大戰力迎戰大選。