【影音】波芽老師『心不亂命可轉』#了凡四訓 新春祝福

觀察者影音新聞.銳傳媒.MR.CCT新聞音樂.民生電台FM89.7 資深媒體陳俊廷VS波芽老師『了凡四訓』。

一覺元學會弘聖上師首上民生電台FM89.7 觀察者影音新聞.銳傳媒.MR.CCT新聞音樂同步上線。大師開講電台訪談完整內容2/15(日)下午4～6點播出；網媒影音陸續上線，今陪同大師與會的波芽老師『了凡四訓』2分鐘新春祝福。

針對弘聖上師所提出對2026年「亂」的觀察，波芽老師特別指出，面對外在環境的混亂，人們更應回歸內在修持。她強調：「心不亂，生命就不會亂。」唯有先安定心靈，人生的方向才不致偏離。

在實踐層面上，波芽老師以「自求多福」的核心精神，透過每日三至五件善行，主動幫助他人、累積正能量，逐步改善自身運勢。她認為，命運藉由修心、行善與覺察因果，可以建立正向的生命循環

此外，波芽老師也分享相關課程與直播平台資訊，鼓勵民眾持續學習因果智慧與修身之道，為面對大環境挑戰做好準備。透過理解因果、修正自身行為，人們不再只是被動承受命運，而是能在變動中找回主導權。

總結而言，《了凡四訓》所傳遞的精神，正是在混亂時代中提供一條清晰可行的道路，這是以修心為本，在不確定的未來裡，唯有內心穩定，才能安定生命，並真正扭轉命運。

※附註：透過了解因果循環來認識並扭轉命運，係為《了凡四訓》中所傳達的核心理念與實踐方法：

• 理解因果之理： 「了凡」的意思即是了解凡人的因果循環之理。透過明白每一種結果（命運）背後都有其成因，我們才能真正認識命運，並進一步找到扭轉命運的契機。

• 自求多福，主動修身： 面對未來的動盪，扭轉命運的關鍵在於**「自求多福」**。這意味著命運並非全然天定，而是可以透過自身的努力與修養來改變。

• 保持內心平靜： 來源強調**「心不亂，生命就不會亂」**。在混亂的環境中，保持心境的穩定是確保生命軌跡不偏離正軌的重要基礎。

• 累積善行與能量： 具體的實踐方式是透過行善來累積福報與能量。建議每天至少做三件善事，若能做到五件更好，透過積極幫助他人，自身的運勢會逐漸轉好。

總結來說，認識命運是為了不再被動受制於因果，而扭轉命運則需要從修心與行善著手，主動為自己創造正向的能量循環。

面對未來的混亂，建議透過「認識命運」與「修身」來提早準備：

• 修心為本： 核心建議是**「心不亂，生命就不會亂」**。在外界混亂時，保持內心的平靜與穩定，是確保生活不隨之崩潰的最重要基礎。

• 自求多福： 面對動盪，必須採取主動的態度去尋求福報，而非消極等待。

• 累積正能量與福報： 為了在混亂中保持穩定，個人需要具備足夠的**「福」與「能量」**。

• 具體的日常實踐：

◦ 行善積德： 建議每天至少做三件善事，若能做到五件則更好。

◦ 助人為樂： 只要有能力去幫助別人，就應該主動去做，這會讓自身的狀況越來越好。

總結來說，應對混亂的關鍵在於心境的修持與持續的善行，透過了解因果循環的道理（了凡之理），在變動的環境中扭轉並掌握自己的命運。

https://www.youtube.com/shorts/t8rqBqo8JBg