影音《畫映-交響音樂會：跨時代的藝術對話》動態影片＃NTSO臺灣青年交響樂團＃國立臺灣美術館＃臺南國家美術館籌備處＃臺南文化中心演藝廳

NTSO臺灣青年交響樂團將於12月14日（星期日）下午14:00，在臺南文化中心演藝廳推出跨界鉅作《畫映—交響音樂會：跨時代的藝術對話》。本節目由國立臺灣交響樂團攜手國立臺灣美術館、臺南國家美術館籌備處共同策劃，結合古典音樂、影像動畫與美術典藏，串聯百年臺灣藝術的發展軌跡。演出由指揮巫竑毅率領NTSO臺灣青年交響樂團，並邀請實力派歌手秀蘭瑪雅、施文彬、謝宇威、依拜．維吉同台獻藝。透過多媒體影像與現場演奏的交織，畫作在光影中被重新「聽見」，旋律也在畫面裡被重新「看見」，帶給觀眾最動人的跨界藝術體驗。

※跨界計畫正式啟航

12月3日的宣告記者會於臺南文化中心舉行，象徵計畫正式啟動。現場由NTSO臺灣青年交響樂團弦樂四重奏開場，並邀請演出嘉賓謝宇威特別獻唱，率先展現跨界藝術的魅力與能量。本節目以文化部推動的「重建臺灣藝術史2.0」為核心精神，取材自國立臺灣美術館典藏常設展「時代印記」，以四大篇章重新梳理臺灣近現代藝術的面貌——包含日治時期的思想啟蒙、戰後民間藝術的蓬勃生長、多元文化的交融碰撞，以及2000年後在全球化浪潮中的創作回應。演出將以交響樂團的磅礡能量，帶領觀眾穿越百年歷史，展開一場跨時代、跨領域、跨文化的藝術對話。

※以近現代美術為根，讓前輩藝術家的力量被看見

文化部積極推動的「重建臺灣藝術史2.0」，旨在重新梳理臺灣藝術史架構，並突顯多元觀點。作為未來近現代美術研究與推廣基地，臺南國家美術館籌備處期待透過此次與國臺交、國美館的合作，藉由聽覺與視覺的跨域呈現，讓前輩藝術家的視覺語彙與土地情感跨越展牆、走向更多民眾。

本次音樂會策劃理念亦呼應籌備處核心使命——推展臺灣近現代美術、深化本土藝術史書寫。節目以多媒體動畫呈現近現代典藏畫作，透過光影與音樂的相互呼應，使觀眾在筆觸與音符之間，看見臺灣藝術家的生命風景，也聽見時代的呼吸。《畫映》同時象徵籌備處推動近現代美術推廣的重要起點，期待透過視覺與音樂的融合，讓前輩藝術家的風景與精神以更親切、多元的方式與大眾相遇，深化民眾對臺灣藝術史的理解，激發更深的文化認同與感動。

※用音樂回應土地，用藝術連結世代

國立臺灣交響樂團歐陽慧剛團長表示，《畫映》是一場以臺灣文化為主體的藝術旅程，透過音樂、美術與影像，帶領觀眾回望百年藝術史的脈動與美學風景。音樂會將以作曲家張菁珊的《音樂百年組曲》開場，向臺灣當代音樂家致敬；並以《後壁溝》紀念畫家陳植棋先生，藉由聲音延續他對土地的深情。這些作品提醒我們，藝術不只是記錄過去，更持續陪伴這片土地往前走。《畫映》中的音樂演出，以臺灣本土作曲家為聽覺軸心，從傳統、民間到現代新創，展現臺灣藝術百年的呼吸。歐陽團長指出：「交響樂不只在音樂廳，它也能走進人們生活，成為理解臺灣文化的重要媒介。」他也期盼透過此計畫，讓更多民眾認識土地上的藝術家與創作力量，感受臺灣文化的細膩與深度。

臺南國家美術館籌備處代理主任黃宏文表示，本次《畫映》音樂會以跨界形式重新開啟觀眾的感官體驗，讓大家「看見作品，也聽見作品」。透過音樂、影像與典藏畫作的交織，觀眾彷彿被帶回作品誕生的時代現場，進入一個能夠共感、共時的臺灣美術世界。黃宏文代理主任指出，此次合作正是籌備處未來推動臺灣近現代美術的重要方向之一——讓藝術不再被侷限於展覽空間，而能與民眾建立更直接的交流與情感連結。希望透過與國臺交、國美館的攜手合作，讓更多人以更貼近生活的方式※認識臺灣的藝術家與文化脈絡，共同看見臺灣美術的深度與力量。

國立臺灣美術館副館長汪佳政表示，從記者會搶先曝光的動畫片段與現場弦樂四重奏的演出中，他深受感動，也更加期待12月14日正式演出的到來。他指出，國美館長期致力於保存與典藏臺灣重要作品，並持續深入研究臺灣藝術史的脈絡，強化文化記憶、深化文化認同，是國美館核心使命之一。本次《畫映》的策劃亦與國美館常設展「時代印記」緊密扣合，透過視覺與音樂的跨界呈現，讓典藏作品以全新的方式走向更多觀眾。汪副館長也預告，國美館明年將推出畫家陳植棋特展，而此次音樂會中特別演出的〈後壁溝〉，正好為這位重要藝術家的紀念活動揭開序章。他期盼透過《畫映》，讓更多人看見臺灣藝術家的生命風景，也在音符與畫面間感受臺灣藝術百年的深度與感動。

音樂會資訊請詳閱NTSO官網 https://www.ntso.gov.tw/。電子索票請洽OPENTIX兩廳院文化生活 https://reurl.cc/7VYo25或 電洽NTSO 04-23391141分機153；紙本索票地點：臺南文化中心及歸仁文化中心服務台，12/3(三)-12/7(日)、12/10(三)-12/13(六)每日09:00-17:00。

